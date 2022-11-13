Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

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Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Вблизи станции «Приморская» петербургского метрополитена в Василеостровском районе Санкт-Петербурга установили торговый павильон, препятствующий свободному проходу пассажиров городской подземки. Об этом сообщает паблик «Дежурный по Питеру» в социальной сети «ВКонтакте». Появление нестационарного торгового объекта вызвало возмущение горожан, многие из которых недовольны тем, что городские власти только создают видимость борьбы с «ларьками», портящими исторический облик «культурной столицы» России.

 

Авторы поста отмечают, что проход граждан возле данной станции метро и так был затруднен, особенно в «часы пик», когда возрастает пассажиропопток. Теперь же в связи с установкой нового торгового павильона поперек пешеходной зоны ситуация только усугубится. В комментариях пользователи соцсети отругали петербургских чиновников и лично главу региона Александра Беглова за то, что при их попустительстве Петербург становится все менее комфортным для жизни простых граждан. 

 

Также под постом жители Северной столицы констатировали, что при губернаторстве Беглова город на Неве постепенно превращается в большой рынок. Горожане возмущены, что на месте ликвидированных незаконных торговых павильонов и палаток вскоре появляются новые, которые, судя по всему, «согласованы» с представителями Смольного. 

 

В СМИ ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга планирует закупить четыре сотни государственных киосков, часть из которых будут установлены в разных районах города до конца текущего года. Многие местные предприниматели обеспокоены, что власти мегаполиса не продлевают договора на земельные участки, что грозит выселением. Более того, стоимость будущей аренды городских территорий для бизнесменов в 16 раз превышает ту, которая установлена на текущий момент. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

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