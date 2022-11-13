Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий
Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире
Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе
Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства
Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ
Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на
Ситуация с Херсоном стала шоком для многих, ведь сдача Херсона – это сильный морально-политический удар по обществу и власти. Масштаб этой потери
Московских школьников и воспитанников детсадов приучают правильно питаться с помощью кулинарных мастер-классов. Вместе с поварами комбинатов питания,
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