Петербург может вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности Смольного

Петербург рискует вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности подконтрольных Смольному служб. Синоптики прогнозируют снегопад и образование гололедицы, что может привести к росту аварий и огромным заторам. Тем временем чиновники снова не работают на опережение. Подтверждением тому стал ночной гололед. Спецтехника вышла на улицы Северной столицы лишь утром и то в небольших количествах. В итоге автомобилисты вставали в пробки из-за аварий.

Крое того, пешеходы жаловались на ледяную корку на тротуарах, которая могла привести к травмам. При этом очевидцы рассказали, что не увидели дворников, посыпающих дорожки песком.

Тем временем Смольный во главе с Александром Бегловым продолжает делать заявления, что город готов к зиме, и проводит смехотворные «учения» по уборке «снега без снега». Однако, когда по факту нужны рабочие руки, дворники испаряются, оставляя петербуржцев один на один с непогодой.