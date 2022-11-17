Обыски в Василеостровском районе Санкт-Петербурга закончились задержанием пяти человек

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Обыски в Василеостровском районе Санкт-Петербурга закончились задержанием пяти человек
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге продолжаются следственные мероприятия в районных администрациях города по выявлению коррупции.

В Санкт-Петербурге прошли обыски в Василеостровском районе, закончившиеся задержаниями. В камеру отправились начальник отдела закупок и сотрудник конкурсной комиссии администрации района, а кроме того –трое руководителей и учредителей охранных предприятий. Как полагают следователи, компании могли получить монополию на охрану медучреждений района.

Накануне, 16 ноября, сообщалось об обысках в администрации Василеостровского района по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. СМИ поясняли, что следователей заинтересовал отдел закупок.

Тогда же стало известно о визитах полиции в квартиры руководителей охранных предприятий, обеспечивающих безопасность районных медицинских учреждений. Кроме того, обыски прошли в третьей городской поликлинике.

Следователи не в первый раз обращают внимание на возможные злоупотребления со стороны администрации Василеостровского района. В сентябре текущего года по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий был задержан замглавы Василеостровского района Игорь Пономарев. В это же время в рамках дела о клининге районных поликлиник задержали еще нескольких человек. Сообщалось, что тендеры на уборку выигрывали одни и те же организации.

Также на прошедшей неделе в Сети появился документ, названный «кейсом Беглова», с указанием коррупционных схем, к которым могут быть причастны глава Петербурга и его окружение. Кейс подробно раскрывает ситуацию с коррупцией в комздаве, в том числе – Василеостровском районе, где в 2020 году были задержаны по подозрению в мошенничестве и превышению полномочий ряд сотрудников.

Возможное злоупотребление служебным положением чиновников Петербурга неоднократно привлекало внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Только за последние полгода следком заинтересовался сносами исторических зданий, законом о комплексном развитии территорий и реновацией «Нарвской заставы».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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