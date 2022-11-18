Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

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Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»
Санкт-Петербург
Фото: ФАН

Губернатор Петербурга Александр Беглов не появляется в городе уже почти неделю после сообщений о решении Госстройнадзора ввести в эксплуатацию здание «ЧВК Вагнер Центра». Беглов, которого в СМИ называли противником функционирования патриотического центра, «спел лебединую песню» и известия о его скорой отставке очевидно не придется долго ждать, сообщает источник.

В пятницу, 18 ноября, стало известно, что Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ведомства. По информации СМИ, произошло это только после вмешательства Прокуратуры и внимания общественности и прессы к проблеме.

Причиной первоначального отказа в выдаче разрешения чиновники называли увеличенную на 6,5 тыс. кв. м. площадь здания. При этом компания-владелец центра «Ритейл» подчеркнула, что уплатила в городской бюджет полную сумму за превышение указанной ранее в документах площади. Ранее эту информацию подтверждал и руководитель компании Евгений Пригожин.

Реальной же причиной отказа в вводе в эксплуатацию здания, где располагается патриотический центр, в СМИ называли противодействие со стороны губернатора Александра Беглова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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