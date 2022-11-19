Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками

В Петербурге год от года растет смертность в результате употребления наркотиков. В прошлом году данный показатель вырос на 37%. Вместе с тем фиксируется повышение доступности запрещенных средств для горожан, становясь серьезной социальной проблемой.

На этом фоне правительство Петербурга сокращает финансирование программы по борьбе с наркотиками, демонстрируя циничное безразличие к здоровью и жизням петербуржцев. Сегодня суммы, выделяемые на борьбу с этой проблемой, аналогичны тратам чиновников на закупки сувенирной продукции. В то же время губернатор Александр Беглов не может не быть в курсе сложившейся критической ситуации, ведь он является председателем антинаркотической комиссии в Петербурге, регулярно отчитываясь о ее «успехах».

Доступнее, чем спортплощадки

В 2021 году Государственный антинаркотический комитет оценил «наркотическую» ситуацию в Петербурге как предкризисную. В городе фиксируется ежегодный рост преступлений, совершенных наркозависимыми, количество употребляющих, а также доступность запрещенных средств.

По данным СМИ , в прошлом году в Петербурге насчитывалось более 11 тысяч мест хранения наркотиков, так называемых мест для оставления «закладок», распределенных по всем районам города. Наиболее «популярными» у распространителей стали Колпинский, Невский, Кировский, Красногвардейский, Фрунзенский, Петродворцовый, Адмиралтейский и Василеостровский районы. Становится очевидным, что наркотики в Петербурге являются наиболее доступным средством «проведения досуга», опасного для жизни.

Исходя из данных «Фонтанки», ежемесячный оборот наркотиков в городе превышает 8,7 тонн, суммарная стоимость составляет более 3,77 млрд рублей. Распространением такого объема наркотических веществ занимаются около 14 тысяч наркокурьеров, 1600 интернет-магазинов, работающих в скрытом сегменте Интернета. Это стало причиной роста распространения синдрома зависимости – если в 2020 году показатели составляли 170,51 на 100 тыс. человек, то уже в следующем они увеличились до 172,18, показав уверенный рост по сравнению с другими регионами на 12,7% и на 25% в рамках Северо-западного федерального округа.

Более того, «распространители смерти» в Петербурге чувствуют себя настолько безнаказанно и свободно, что без стеснения публично рекламируют свои услуги. Так, летом текущего года на электросамокатах, предлагаемых в аренду, появились наклейки с QR-кодами, ведущими на сайты для заработка с продажи наркотиков.

Неудивительно, что «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (ЕМИСС) присвоила Петербургу одно из лидирующих мест по количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – четвертое среди всех субъектов РФ. Отмечается, что общий уровень наркомании в Петербурге неуклонно растет, оказывая прямое влияние на статистику смертности.

Безразличие и смерть

Самой распространенной причиной смерти наркозависимых является передозировка. В Петербурге ежедневно фиксируются около 10–12 подобных случаев, как минимум 1-2 заканчиваются летальным исходом.

Отмечается тревожная тенденция последних лет в структуре наркопотребления в сторону увеличения количества потребителей синтетических наркотических средств. Согласно статистике, поступившей в государственные наркологические больницы с 2014 по 2021 годы, количество пациентов, употребляющих психостимуляторы, увеличилось в 20 раз. Это может указывать на налаженную работу кустарных производителей наркотиков в городе.

Ситуация развивается при полном равнодушии местных чиновников. Представители антикризисной комиссии, во главе которой находится губернатор Петербурга Александр Беглов, регулярно отчитываются о ее «успехах», предпочитая не замечать проблему. Более того, в Смольном принимают решения, грозящие усугубить «предкризисную» ситуацию. Это прослеживается и во внесенных изменениях в подпрограмму «Реализация антинаркотической политики в Санкт-Петербурге» по сокращению масштабов употребления наркотиков, объем финансирования которой чиновники Смольного решили уменьшить.

В 2017 году на ее реализацию было выделено 8,9 млн рублей, а в 2023 сумма финансирования составит всего 4 млн рублей. Примечательно, что практически аналогичную сумму в Смольном ранее выделили на закупку сувениров для Комитета по туризму в июле 2022 года – 3 млн 980 тысяч рублей.

Таким образом чиновники Петербурга лишь подпитывают опасную тенденцию увеличения числа наркозависимых.

Напомним, в СМИ сообщали, что на Софийской овощебазе в результате спецоперации «Эквадорский ветер» правоохранительные органы обнаружили 50 килограммов кокаина. Минимальная стоимость «находки» на черном рынке оценивается в полмиллиарда рублей. Примечательно, что, по данным СМИ, реальным «куратором» Софийской овощебазы является глава петербургской диаспоры Вагиф Мамишев, часто называемый в прессе «другом» губернатора Беглова.