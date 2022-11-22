«Чудовищное чувство вины»: Пригожин рассказал о причастности к предвыборной компании Беглова

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как помогал губернатору Петербурга Александру Беглову избраться на пост. Его интервью опубликовали «Невские новости».

Бизнесмен напомнил, что в 2018 году решил помочь Беглову, тогда еще кандидату на пост губернатора. Для этого он собрал «прекрасную команду» из 300 специалистов.

«И они начали, как говорится, "рыть землю носом", для того чтобы показать, что город действительно может стать лучше. Конечно же и я вкладывал в это огромные усилия. Мне нравилось, что я могу быть полезен нашему Петербургу, и, собственно говоря, претворить в жизнь те задумки, которые у меня были много лет. Поэтому и мои сотрудники, которые работали в "Конкорде" и других принадлежащих мне компаниях, подключались к этому со всей душой», — рассказал Пригожин.

Беглов, несмотря на слова о готовности на все ради Санкт-Петербурга, рекомендации команды Пригожина выполнял не полностью, из-за чего результат не был достигнут. Бизнесмен отметил, что у него росло разочарование в Беглове как в политике.

«Не знаю, если бы я не помогал Беглову, было бы лучше или хуже. Может быть, было бы и лучше. И, честно сказать, я испытываю чудовищное чувство вины за это перед горожанами, потому что, может быть, они бы его тогда не выбрали», — заявил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что с каждым днем Беглов все меньше слушал советы. Губернатора не интересовали проекты, подготовленные экспертами, а ключевые для города кейсы стали распределяться между друзьями и родственниками Беглова.