Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт

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Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт
Санкт-Петербург / Политика
Фото из открытых источников

Корреспондент  издания«Фонтанки» решил взять участие в эксперименте и подать документы в визовый центр Франции. Он мониторил слоты с августа по октябрь. В итоге было принято решение прибегнуть к услугам бота. 19 октября журналист оставил заявку менеджеру в Телеграм, а уже 2 ноября пришло сообщение о записи на 8 ноября. Услуга эта стоила 7 тысяч рублей. После оплаты пришла pdf, где подтверждалась запись.

Комплект документов в себя включал пустой заграничный паспорт, старый паспорт с 3-летним французским шенгеном (он истекал в конце ноября) заполненную анкету, выписки из банка о счетах, причем на английском языке, справку с работы о доходах за месяц и перевод справки на английский язык, страховку на время поездки с минимальным покрытием, а также неоплаченные брони билетов через сайт Booking.com и маршрутный лист с указанием, в каких городах, отелях и в какие даты планируется быть. Первая поездка была запланирована на март, билеты не прикладывались к документам. Также репортер издания прикрепил копии посадочных талонов, которые показывали, что по минувшей визе посещалась Франция дважды (из-за въезда через третьи страны французских штампов там не было).

В визовом центре подача документов заняла около часа, в том числе сдача биометрии. При подаче документов предлагалось купить страховку от невыдачи визы. Стоила она 1500 рублей. Статистики по отказам нет, но как отмечают сотрудники, некоторые люди приходят по второму разу подавать документы.

В итоге виза «официально» обошлась в 8 500 тысяч рублей. 4 890 рублей —это консульский сбор (80 евро), 2 170 рублей — это сервисный сбор. Остальные деньги были оплачены за логистический сбор и курьерскую доставку. С учетом платы за запись получилось 15 500 рублей.

Паспорта были готовы 17 ноября. Их привез курьер. Срок действия визы — один год с момента заявленной даты первой поездки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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