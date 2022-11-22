Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт

Корреспондент издания«Фонтанки» решил взять участие в эксперименте и подать документы в визовый центр Франции. Он мониторил слоты с августа по октябрь. В итоге было принято решение прибегнуть к услугам бота. 19 октября журналист оставил заявку менеджеру в Телеграм, а уже 2 ноября пришло сообщение о записи на 8 ноября. Услуга эта стоила 7 тысяч рублей. После оплаты пришла pdf, где подтверждалась запись.

Комплект документов в себя включал пустой заграничный паспорт, старый паспорт с 3-летним французским шенгеном (он истекал в конце ноября) заполненную анкету, выписки из банка о счетах, причем на английском языке, справку с работы о доходах за месяц и перевод справки на английский язык, страховку на время поездки с минимальным покрытием, а также неоплаченные брони билетов через сайт Booking.com и маршрутный лист с указанием, в каких городах, отелях и в какие даты планируется быть. Первая поездка была запланирована на март, билеты не прикладывались к документам. Также репортер издания прикрепил копии посадочных талонов, которые показывали, что по минувшей визе посещалась Франция дважды (из-за въезда через третьи страны французских штампов там не было).