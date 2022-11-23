«Ротонда» сообщила об очередном отпуске губернатора Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз отправился в отпуск. Именно с этим связана его «пропажа» из информационного поля, сообщил телеграм-канал «Ротонда». Ранее СМИ рассказывали, что градоначальник покинул город с целью прохождения «антивозрастных» процедур в московской частной клинике. Их последствия в виде синяков и отеков на лице могли стать одной из причин, почему глава Смольного не выходит на публику.

«Александр Беглов уже две недели не появляется на публике. «Ротонда» выяснила: губернатор в отпуске, но его подчинённые пытаются делать вид, что он всегда начеку», — отмечают авторы новостного ресурса.

Беглов не появляется на публике с 13 ноября. Журналисты заметили, что на этой неделе без объяснения причин было отменено его выступление на «Радио России», хотя соответствующий пункт указан на официальном сайте средства массовой информации. Выделяется и тот факт, что губернатор не принимал участия в спуске на воду атомного ледокола «Якутия», на котором присутствовал глава российского государства Владимир Путин.

Журналисты подчеркнули, что исчезновение петербургского градоначальника совпало с открытием «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице. Ранее Госстройнадзор отказывался выдавать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, но потом ситуация изменилась.

Беглова часто критикуют за систематические «поездки» в отпуск во время ключевых для Петербурга событий, требующих его внимания. Так, в августе этого года СМИ писали, что губернатор ездил в Турцию, а до этого посещал Минеральные Воды. Все эти поездки проходили на фоне скандала вокруг поспешно принятого ЗакСом закона о комплексном развитии территорий (КРТ), который предполагал снос «хрущевок» в благоустроенных районах города и не исключал переселения их жителей на окраины.