Последствия износа трубопроводов в Петербурге: в Пушкине десятки домов лишились отопления

В канун наступления зимнего сезона Петербург традиционно сталкивается с коммунальными авариями, преимущественно связанными с неудовлетворительным состоянием труб. Очередным следствием нарушений в работе систем снабжения стало то, что более 50 домов в Пушкине остались без отопления. Одной из причин, объясняющих такую ситуацию, СМИ называли коррупцию.

О том, что несколько десятков домов в Пушкине временно лишились тепла, стало известно 23 ноября.

«Авария произошла у дома №8/3 на Железнодорожной улице. Работы продлятся с 15:00 23 ноября до 04:00 24 ноября. В частности, тепла не будет в домах №№4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16/8, 17, 1а, 20/7, 21 лит. А, 22, 23 лит. А, 24, 26, 28, 30 лит. А, 31 лит. А на улице Глинки. Кроме того, отопление отключат в домах №№2, 2а, 4, 6/18 лит. А, 8/2 лит. А, 8/3 лит. А, 8 лит. А, 10, 12, 14, 16 лит. А на Железнодорожной улице. В домах №№7, 9/1 лит. А на Софийском бульваре также не будет тепла», — передают СМИ.

Журналисты регулярно обращают внимание на то, что город вынужден переживать последствия «коммунального коллапса». Это выражается во многих аспектах, в том числе и в залитых кипятком улицах из-за прорывов труб, отключением воды или отопления.

Несколько дней назад издание newdaynews.ru писало, что в начале текущего отопительного сезона уже случилась одна крупная коммунальная авария, связанная с теплосетями. Десятки машин затопило кипятком из-за прорыва трубы на улице Космонавтов в Московском районе. Произошло это в ночь на 28 октября, а аварийные работы проводились почти сутки – до ночи следующего дня.

В октябре из-за аварии на теплосетях также пострадали жители Пушкинского района. Сообщалось, что несколько дней жители домов по Красносельскому шоссе были вынуждены мерзнуть в неотапливаемых квартирах.

В прошлом причиной регулярных прорывов труб в разных частях Петербурга называли «трубное дело». Правоохранители выяснили, что во время ремонта теплосетей компании, выигравшие тендер на замену соответствующего оборудования, использовали не новые, а уже бывшие в употреблении или бракованные трубы. При этом счета выставлялись как за новый металлопрокат. Всего по такой схеме заменили порядка 600 км теплосетей. СМИ писали, что в период губернаторства Александра Беглова проблема осталась системной.