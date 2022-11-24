Yandex.RTB

Последствия износа трубопроводов в Петербурге: в Пушкине десятки домов лишились отопления

Image 16+
Последствия износа трубопроводов в Петербурге: в Пушкине десятки домов лишились отопления
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В канун наступления зимнего сезона Петербург традиционно сталкивается с коммунальными авариями, преимущественно связанными с неудовлетворительным состоянием труб. Очередным следствием нарушений в работе систем снабжения стало то, что более 50 домов в Пушкине остались без отопления. Одной из причин, объясняющих такую ситуацию, СМИ называли коррупцию.

О том, что несколько десятков домов в Пушкине временно лишились тепла, стало известно 23 ноября.

«Авария произошла у дома №8/3 на Железнодорожной улице. Работы продлятся с 15:00 23 ноября до 04:00 24 ноября. В частности, тепла не будет в домах №№4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16/8, 17, 1а, 20/7, 21 лит. А, 22, 23 лит. А, 24, 26, 28, 30 лит. А, 31 лит. А на улице Глинки. Кроме того, отопление отключат в домах №№2, 2а, 4, 6/18 лит. А, 8/2 лит. А, 8/3 лит. А, 8 лит. А, 10, 12, 14, 16 лит. А на Железнодорожной улице. В домах №№7, 9/1 лит. А на Софийском бульваре также не будет тепла», — передают СМИ.

Журналисты регулярно обращают внимание на то, что город вынужден переживать последствия «коммунального коллапса». Это выражается во многих аспектах, в том числе и в залитых кипятком улицах из-за прорывов труб, отключением воды или отопления.

Несколько дней назад издание newdaynews.ru писало, что в начале текущего отопительного сезона уже случилась одна крупная коммунальная авария, связанная с теплосетями. Десятки машин затопило кипятком из-за прорыва трубы на улице Космонавтов в Московском районе. Произошло это в ночь на 28 октября, а аварийные работы проводились почти сутки – до ночи следующего дня.

В октябре из-за аварии на теплосетях также пострадали жители Пушкинского района. Сообщалось, что несколько дней жители домов по Красносельскому шоссе были вынуждены мерзнуть в неотапливаемых квартирах.

В прошлом причиной регулярных прорывов труб в разных частях Петербурга называли «трубное дело». Правоохранители выяснили, что во время ремонта теплосетей компании, выигравшие тендер на замену соответствующего оборудования, использовали не новые, а уже бывшие в употреблении или бракованные трубы. При этом счета выставлялись как за новый металлопрокат. Всего по такой схеме заменили порядка 600 км теплосетей. СМИ писали, что в период губернаторства Александра Беглова проблема осталась системной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Последствия износа трубопроводов в Петербурге: в Пушкине десятки домов лишились отопления

Сегодня, 08:32

«Ротонда» сообщила об очередном отпуске губернатора Беглова

Вчера, 13:25

Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт

22-11-2022, 21:58

Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки

22-11-2022, 18:43

«Чудовищное чувство вины»: Пригожин рассказал о причастности к предвыборной компании Беглова

22-11-2022, 11:28

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

19-11-2022, 21:00

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками

19-11-2022, 08:31

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

18-11-2022, 14:54

Обыски в Василеостровском районе Санкт-Петербурга закончились задержанием пяти человек

17-11-2022, 13:59

Петербург может вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности Смольного

16-11-2022, 19:35

Беглов продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов российских регионов

14-11-2022, 13:50

Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

13-11-2022, 17:53

«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»

12-11-2022, 13:58

Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»

10-11-2022, 18:48

Беглова переоценили, поставив на третье место в рейтинге влияния глав регионов — Самонкин

8-11-2022, 19:11

Проще ходить пешком. Петербуржцы "голосуют ногами" против реформ комитета по транспорту

6-11-2022, 08:31

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

5-11-2022, 09:26

Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону

4-11-2022, 13:43

В Санкт-Петербурге по решению суда около 120 тысячам жителям запрещено уезжать за рубеж

2-11-2022, 18:53

В Петербурге завершился осенний месячник по благоустройству

2-11-2022, 16:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Иванове первоклассник держит в страхе всю школу №66
  • 22-11-2022, 11:07

В Иванове первоклассник держит в страхе всю школу №66

Родители первоклассников школы №66 в Иванове встали живым щитом для того, чтобы не допустить на занятия одноклассника детей. Родители утверждают, что

Наталья Подольская показала фигуру после похудения из-за съемок в «Ледниковом периоде»
  • Вчера, 17:11

Наталья Подольская показала фигуру после похудения из-за съемок в «Ледниковом периоде»

Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый

Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте
  • 22-11-2022, 13:08

Захар Прилепин раскритиковал официальную Москву за позицию в украинском конфликте

Писатель Захар Прилепин считает необходимым ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Он не согласен с позицией Кремля касательно того,

Певица Ани Лорак впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к своим поклонникам
  • 22-11-2022, 18:14

Певица Ани Лорак впервые за долгое время вышла на связь и обратилась к своим поклонникам

Украинская певица Ани Лорак впервые за долгое время решила выйти на связь с поклонниками. Артистка, уехавшая в Испанию, раскрыла возможную причину

В Воронеже юный певец Юрий Николаенко превзошёл самого Филиппа Киркорова
  • Вчера, 20:50

В Воронеже юный певец Юрий Николаенко превзошёл самого Филиппа Киркорова

2 декабря 2022 года в концертном зале Event-Hall Сити-парка «Град» (Воронеж) выступит новый кумир молодёжи - певец, выступающий под сценическим

Kp.ru перечислил десять главных артистов российской эстрады в 2022 году
  • Вчера, 19:33

Kp.ru перечислил десять главных артистов российской эстрады в 2022 году

Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных звезд 2022 года в России. Предварительно были изучены продажи билетов на концерты артистов и чарты

Новости партнеров
Новости партнеров
В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом
  • 22-11-2022, 13:33

В Пекине зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом

В столице Китая, население которой составляет около 22 миллионов жителей, за последние сутки зафиксировано 1,4 тысяч новых случаев заболевания

«Чудовищное чувство вины»: Пригожин рассказал о причастности к предвыборной компании Беглова
  • 22-11-2022, 11:28

«Чудовищное чувство вины»: Пригожин рассказал о причастности к предвыборной компании Беглова

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал, как помогал губернатору Петербурга Александру Беглову избраться на пост. Его интервью опубликовали

Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт
  • 22-11-2022, 21:58

Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт

Корреспондент издания«Фонтанки» решил взять участие в эксперименте и подать документы в визовый центр Франции. Он мониторил слоты с августа по

Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре
  • 21-11-2022, 18:09

Подрядчик ОАО «РЖД» откроет компанию по поставке еды и продуктов в Самаре

Бенефициар группы RBE Андрей Шокин, чья деятельность связана со скандалами вокруг организации питания для ОАО «РЖД», зарегистрировал в Самаре новую