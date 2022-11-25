Yandex.RTB

Петербург не вышел в лидеры среди регионов по оказанию помощи мобилизованным

Image 16+
Петербург не вышел в лидеры среди регионов по оказанию помощи мобилизованным
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Второй крупнейший город РФ Санкт-Петербург занял лишь 4 место в рейтинге оказания помощи мобилизованным среди всех регионов. Он составляется на основе оценки официальных ответов губернаторов на депутатские запросы, информации СМИ и обращениям граждан. Губернатор города Александр Беглов не раз подвергался критике во время проведения частичной мобилизации, как возглавляющий мобилизационный штаб чиновник, из-за многочисленных нарушений.

На сайте депутатского мониторинга региональной помощи мобилизованным опубликовали еженедельный рейтинг, составленный на основе данных об оказании помощи мобилизованным со стороны региональных властей. Рейтинг составляется на основе оценки работы губернаторов в связи с депутатскими запросами, информации в СМИ и обращений горожан. В ходе подсчетов оцениваются суммы региональной помощи мобилизованным, предоставление необходимой экипировки, обеспечение продуктами питания, техническими средствами, а также помощь семьям участников СВО.

По результатам за минувшую неделю, 9 регионов заняли 1 место по сумме начисленных баллов, включая Чечню, Якутию и Крым – все регионы-победители набрали по 45 баллов. Второе место разделили 19 регионов – в их числе оказались Севастополь, Томская область и Москва с 44 баллами.

Второй по значимости регион РФ, город Санкт-Петербург, смог войти лишь в список регионов, занявших четвертое место. Причиной сравнительно невысокой позиции в рейтинге, скорее всего, послужили отмеченные недостатки в обеспечении бойцов, недостаточные размеры региональных выплат и отстающая от показателей лидеров рейтинга оперативность властей в решении проблем мобилизованных.

В ходе проведения мероприятий по частичной мобилизации в Петербурге были зафиксированы многочисленные нарушения. Сообщалось о призыве в зону боевых действий инвалидов, людей с нарушениями здоровья, единственных опекунов недееспособных родственников, многодетных отцов и других категорий граждан, не подлежащих мобилизации.

Так, журналисты рассказали историю о Сергее Полушкине, которого пытались отправить в зону боевых действий при наличии тяжелых заболеваний позвоночника и внутренних органов.

Кроме того, петербуржцы сообщали об отсутствии обязательных региональных выплат мобилизованным и их семьям по различным бюрократическим причинам. Вызывал серьезные сомнения в продуктивности своей работы и организованный для помощи мобилизованным петербургский фонд «Победа» в связи с непрозрачным ведением своей деятельности и отсутствием публичной отчетности.

Напомним, СМИ сообщали о недостаточной помощи вынужденным переселенцам Донбасса. Беженцы отмечают слабую заинтересованность местных властей их судьбой, высокий уровень бюрократии и безразличие чиновников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербург не вышел в лидеры среди регионов по оказанию помощи мобилизованным

Сегодня, 17:01

Последствия износа трубопроводов в Петербурге: в Пушкине десятки домов лишились отопления

Вчера, 08:32

«Ротонда» сообщила об очередном отпуске губернатора Беглова

23-11-2022, 13:25

Как можно получить длинную шенгенскую визу в современных реалиях. Личный опыт

22-11-2022, 21:58

Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки

22-11-2022, 18:43

«Чудовищное чувство вины»: Пригожин рассказал о причастности к предвыборной компании Беглова

22-11-2022, 11:28

Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

19-11-2022, 21:00

Зависимых больше, денег – меньше. Как Смольный «перестал» бороться с наркотиками

19-11-2022, 08:31

Губернатор Беглов не появляется в Петербурге на фоне сообщений о вводе в эксплуатацию «ЧВК Вагнер Центра»

18-11-2022, 14:54

Обыски в Василеостровском районе Санкт-Петербурга закончились задержанием пяти человек

17-11-2022, 13:59

Петербург может вновь пережить «снежный коллапс» из-за безалаберности Смольного

16-11-2022, 19:35

Беглов продолжает терять позиции в рейтинге губернаторов российских регионов

14-11-2022, 13:50

Мешающий проходу торговый павильон возле метро «Приморская» стал поводом для критики губернатора Беглова

13-11-2022, 17:53

«Первый пассажир не будет пользоваться метро!» - петербуржцы о «пиар-поездке» Беглова в вагоне «Балтиец»

12-11-2022, 13:58

Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»

10-11-2022, 18:48

Беглова переоценили, поставив на третье место в рейтинге влияния глав регионов — Самонкин

8-11-2022, 19:11

Проще ходить пешком. Петербуржцы "голосуют ногами" против реформ комитета по транспорту

6-11-2022, 08:31

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

5-11-2022, 09:26

Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону

4-11-2022, 13:43

В Санкт-Петербурге по решению суда около 120 тысячам жителям запрещено уезжать за рубеж

2-11-2022, 18:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Наталья Подольская сфотографировалась в откровенном бикини после похудения на шоу «Ледниковый период»
  • 23-11-2022, 17:11

Наталья Подольская сфотографировалась в откровенном бикини после похудения на шоу «Ледниковый период»

Российская исполнительница Наталья Подольская показала в социальных сетях свою фигуру в купальнике после похудения из-за съемок в телешоу «Ледниковый

Тюменский врач Анисифорова назвала главные способы повысить иммунитет без медикаментов
  • Сегодня, 18:23

Тюменский врач Анисифорова назвала главные способы повысить иммунитет без медикаментов

Тюменский врач Евгения Анисифорова проинформировала, как можно повысить иммунитет без таблеток. По словам заместителя главного врача по медицинской

Forbes назвал печальные сценарии для Украины при повторении массированных ракетных ударов
  • Вчера, 22:28

Forbes назвал печальные сценарии для Украины при повторении массированных ракетных ударов

О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид

Kp.ru перечислил десять главных артистов российской эстрады в 2022 году
  • 23-11-2022, 19:33

Kp.ru перечислил десять главных артистов российской эстрады в 2022 году

Сайт kp.ru составил список топовых эстрадных звезд 2022 года в России. Предварительно были изучены продажи билетов на концерты артистов и чарты

Максим Галкин прилетел в Израиль к жене Алле Пугачевой и своим детям
  • 23-11-2022, 10:56

Максим Галкин прилетел в Израиль к жене Алле Пугачевой и своим детям

Шоумен и пародист Максим Галкин✱, признанный в России иноагентом, впервые за долгое время прилетел в Израиль, где встретился со своей женой Аллой

«РБК»: что стало с актерами сериала «Убойная сила» и где они сейчас
  • 23-11-2022, 21:25

«РБК»: что стало с актерами сериала «Убойная сила» и где они сейчас

«Убойная » — один из культовых сериалов 2000-х. Рассказываем об актерах сериала, которые 22 года назад стали любимыми и популярными артистами. В

Новости партнеров
Новости партнеров
«Ротонда» сообщила об очередном отпуске губернатора Беглова
  • 23-11-2022, 13:25

«Ротонда» сообщила об очередном отпуске губернатора Беглова

Губернатор Петербурга Александр Беглов в очередной раз отправился в отпуск. Именно с этим связана его «пропажа» из информационного поля, сообщил

Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки
  • 22-11-2022, 18:43

Четыре жителя Северной столицы получили травмы при падении на льду за сутки

Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о полной готовности городских служб к уборке улиц, еще до начала календарной зимы петербуржцы

На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке
  • 23-11-2022, 11:35

На Урале отец после смерти жены отдал ребенка своей соседке

Наталья приютила на два года соседскую девочку Машу. Ее отец Владимир после смерти супруги запил. Дочка стала жить в другой семье и называть соседку

Тайная биография Борреля - шанс России одержать сокрушительную победу над ЕС
  • 22-11-2022, 20:22

Тайная биография Борреля - шанс России одержать сокрушительную победу над ЕС

Журналист и политолог Тимур Шафир рассказал о тайной биографии Жозепа Борреля. По словам публициста, у России появились шансы одержать сокрушительную