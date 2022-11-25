Петербург не вышел в лидеры среди регионов по оказанию помощи мобилизованным

Второй крупнейший город РФ Санкт-Петербург занял лишь 4 место в рейтинге оказания помощи мобилизованным среди всех регионов. Он составляется на основе оценки официальных ответов губернаторов на депутатские запросы, информации СМИ и обращениям граждан. Губернатор города Александр Беглов не раз подвергался критике во время проведения частичной мобилизации, как возглавляющий мобилизационный штаб чиновник, из-за многочисленных нарушений.

На сайте депутатского мониторинга региональной помощи мобилизованным опубликовали еженедельный рейтинг, составленный на основе данных об оказании помощи мобилизованным со стороны региональных властей. Рейтинг составляется на основе оценки работы губернаторов в связи с депутатскими запросами, информации в СМИ и обращений горожан. В ходе подсчетов оцениваются суммы региональной помощи мобилизованным, предоставление необходимой экипировки, обеспечение продуктами питания, техническими средствами, а также помощь семьям участников СВО.

По результатам за минувшую неделю, 9 регионов заняли 1 место по сумме начисленных баллов, включая Чечню, Якутию и Крым – все регионы-победители набрали по 45 баллов. Второе место разделили 19 регионов – в их числе оказались Севастополь, Томская область и Москва с 44 баллами.

Второй по значимости регион РФ, город Санкт-Петербург, смог войти лишь в список регионов, занявших четвертое место. Причиной сравнительно невысокой позиции в рейтинге, скорее всего, послужили отмеченные недостатки в обеспечении бойцов, недостаточные размеры региональных выплат и отстающая от показателей лидеров рейтинга оперативность властей в решении проблем мобилизованных.

В ходе проведения мероприятий по частичной мобилизации в Петербурге были зафиксированы многочисленные нарушения. Сообщалось о призыве в зону боевых действий инвалидов, людей с нарушениями здоровья, единственных опекунов недееспособных родственников, многодетных отцов и других категорий граждан, не подлежащих мобилизации.

Так, журналисты рассказали историю о Сергее Полушкине, которого пытались отправить в зону боевых действий при наличии тяжелых заболеваний позвоночника и внутренних органов.

Кроме того, петербуржцы сообщали об отсутствии обязательных региональных выплат мобилизованным и их семьям по различным бюрократическим причинам. Вызывал серьезные сомнения в продуктивности своей работы и организованный для помощи мобилизованным петербургский фонд «Победа» в связи с непрозрачным ведением своей деятельности и отсутствием публичной отчетности.

Напомним, СМИ сообщали о недостаточной помощи вынужденным переселенцам Донбасса. Беженцы отмечают слабую заинтересованность местных властей их судьбой, высокий уровень бюрократии и безразличие чиновников.