Экс-сотрудник «КСП «Волна» рассказал об антисанитарии и устаревшем оборудовании

Общественный активист по вопросам школьного питания Павел Бойченко взял интервью у бывшего работника «КСП «Волна». Мужчина сообщил о массе нарушений, встречающихся в работе комбината, а также рассказал о наплевательском отношении к детям со стороны сотрудников предприятия.

Известный в Петербурге активист Павел Бойченко, занимающийся проблемами школьного питания, взял интервью у мужчины по имени Михаил, который некоторое время работал в «КСП «Волна», обслуживающем школу №20 Невского района. По словам экс-сотрудника, первые проблемы начались еще при трудоустройстве на работу. Так, Михаилу сказали выходить на работу даже несмотря на то, что у него отсутствовала необходимая санитарная книжка.

«Санкнижку у меня так и не попросили, а сразу подсунули кучу бумажек на подпись. То есть я сразу соглашаюсь, не читая, со всеми условиями о неразглашении, технике безопасности и прочего. То есть мне даже ничего не давали почитать. На мой вопрос о том, где все, за что я расписываюсь, менеджер, который меня устраивал, сказал, что все это в трудовом договоре дублируется, вы не переживайте, потом почитаете. Я естественно потом посмотрел и ничего там не было», — поделился Михаил.

Также бывший работник рассказал, что у «КСП «Волна» имеется проблема с устаревшим оборудованием. В подтверждение своих слов он поделился фотографиями пищеблока школы №20 Невского района.