Беглов потратил на омолаживающие процедуры больше, чем на поддержку мобилизованных

Губернатор Петербурга Александр Беглов накануне привез медикаменты и несколько автомобилей УАЗ для нужд мобилизованных. По подсчетам экспертов, размер поддержки составил 10 миллионов рублей, хотя немногим ранее на свое здоровье градоначальник потратил около 12 миллионов рублей.

Беглов посетил батальон «Аврора», который готовится к отправке в зону СВО. Градоначальник привез гуманитарную помощь, а также медикаменты и несколько автомобилей УАЗ. Деньги на эти нужды выделили фонд «Победа».

Эксперты подсчитали, что размер губернаторской помощи мобилизованным составляет порядка 10 миллионов рублей. Неделей ранее Беглов отправлялся в частную клинику для омолаживающих процедур, которые обошлись в 12 миллионов рублей.

«Александр Беглов прямо очень щедр. Вся его помощь батальону «Аврора» обошлась всего лишь в 10 миллионов рублей. Несколько машин российского производства да лекарства. При этом на заботу о своем здоровье только в этом месяце, Александр Дмитриевич потратил примерно такую же сумму – 9-12 миллионов рублей. Хотя если подумать, то простых петербуржцев еще очень много, а вот губернатор всего один и уже весьма пожилой. Ему явно нужнее», - отмечают авторы.

Напомним, что Беглов перестал появляться на публике до вечера субботы. В начале минувшей недели он уехал частную московскую клинику, где проходил процедуры по омоложению, писали СМИ. Однако при проведении одной из операций возникли осложнения, явные внешние признаки которой не позволяли градоначальнику появляться на публике. Губернатор пропустил многие торжественные мероприятия, в том числе, спуска на воду корпуса атомного ледокола «Якутия».