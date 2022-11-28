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Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%

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Из резервного фонда Петербурга на нужды мобилизованных уйдут только 15%
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы настаивали на кратном увеличении резервного фонда города, который в результате был увеличен на следующий год до рекордных 50 миллиардов рублей. Главным обоснованием Смольного в данном вопросе стали расходы на нужды мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). Но действительно ли петербургские власти тратят так много на эти цели – остается под вопросом.

Резервный фонд Петербурга на 2023 год был увеличен с 30 до рекордных 50 млрд рублей. Соответствующую поправку, внесенную губернатором Александром Бегловым, ранее одобрили депутаты Законодательного собрания города. При этом в рамках осенней корректировки бюджета на 2022 год Смольный увеличил размер резервного фонда в 1,5 раза – с 27,5 до 42,5 млрд рублей. Как объяснял вице-губернатор Алексей Корабельников, резервный фонд на текущий год почти израсходован, а новые задачи требуют от властей города непредвиденных затрат.

Во многом это обосновано тратами на нужды мобилизованных и добровольцев, но точную сумму помощи отправленным в зону СВО петербуржцам представители городской администрации так и не назвали, сославшись на секретность данных. Нет и официальных данных о количестве мобилизованных из Санкт-Петербурга, однако, если взять за основу условную неофициальную цифру в 16,5 тысячи человек, то получается, что на обещанные губернаторские выплаты в размере 100 тысяч рублей было выделено порядка 1,65 млрд рублей. Кроме того, расходы на выплаты добровольцам именных батальонов по 300 тысяч на человека составили, по данным депутатов Заксобрания, 450 миллионов рублей.

Стоит обратить внимание, что полный комплект снаряжения для мобилизованных и добровольцев в среднем оценивается в сумму от 50 до 75 тысяч рублей. Исходя из приблизительного количества призванных в рамках частичной мобилизации петербуржцев, общая сумма затрат на эти цели составляет порядка 1,35 млрд рублей. Также известно, что в октябре губернатор Беглов передал танковому батальону «Аврора» именные сумки со спецснаряжением и оборудованием. Примерная стоимость одного такого комплекта оценивается в 100 тысяч рублей, а всего было затрачено около 400 млн рублей.

В том же месяце Беглов передал мобилизованным 1255 комплектов дополнительного снаряжения, примерная стоимость каждого из которых составляет около 15 тысяч рублей. Следовательно, общая стоимость затрат могла достигать около 18,8 млн рублей. В ходе визита градоначальника в одно из воинских соединений Западного военного округа также были переданы комплекты с дополнительным снаряжением. Их количество не уточняется, но, если взять за основу те же 1255 комплектов, получается аналогичная сумма в 18,8 млн рублей.

На минувшей неделе, 26 ноября, губернатор посетил расположение танкового батальона «Аврора» и передал бойцам дополнительное снаряжение в виде автомобилей УАЗ в полной комплектации, а также лекарств и инструментов. Общая стоимость автомобилей, исходя из цены одного транспортного средства в 1,3 млн рублей, составляет 6,5 млн. Примерные затраты на остальное снаряжение для одного человека – около 10 тысяч рублей, а общая стоимость на батальон – порядка 4 млн.

В итоге общая сумма затрат на конец ноября, по приблизительным подсчетам, составляет около 3,898 млрд рублей. Стоит также учесть и затраты на социальное обеспечение детей мобилизованных граждан, куда входит питание, проезд на общественном транспорте, путевки в детский лагерь и другие льготы, в размере от 1,6 до 2,5 млрд рублей. В итоге общий объем расходов, если рассчитывать из максимально возможных затрат по каждому пункту, составит чуть более 6,4 млрд рублей или около 15% от резервного фонда Петербурга на текущий год.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский неоднократно отмечал, что петербургские парламентарии не могут получить отчет Смольного о том, куда и на что конкретно направляются деньги из резервного фонда. В полученном им от вице-губернатора Корабельникова ответе уточняется, что вся детальная информация по данному вопросу якобы будет предоставлена в согласии с бюджетным кодексом, то есть до 1 июня 2023 года, но и это вызывает у Вишневского большие сомнения.

Следовательно, есть все основания полагать, что средства, направляемые в резервный фонд Санкт-Петербурга, могут расходоваться нецелевым образом, и значительная их часть будет направлена не на нужды мобилизованных и добровольцев, а на некие иные цели. Ранее СМИ писали, что резервный фонд становится новым элементом коррупционной составляющей в Северной столице, а непрозрачность его расходования и отсутствие в открытом доступе соответствующей отчетности лишь усиливают подозрения в «освоении» миллиардов бюджетных рублей недобросовестными чиновниками Смольного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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