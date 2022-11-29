Изменение Смольным закона о ЗНОП грозит уничтожением Канонерского парка в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга планируют изменить закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), в результате чего соответствующего статуса рискует лишиться Канонерский парк – один из крупнейших в центре города. Данное решение может привести к уничтожению парка, за сохранение которого долгое время боролись жители Северной столицы.

Законопроект об изменении закона о зеленых насаждениях общего пользования, разработанный Комитетом по контролю за имуществом, был представлен Смольным в минувший понедельник, 28 ноября. Документ предусматривает процедуру выведения из перечня ЗНОП городского значения в перечень территорий резерва озеленения 59 объектов, в том числе Канонерского парка.

Данная территория была включена в перечень ЗНОП в 2015 году в результате широкой общегородской общественной кампании. В 2000-х на объекте образовалась нелегальная свалка строительного мусора, которая была ликвидирована лишь в 2017-м, после чего Канонерский парк стал излюбленным местом отдыха горожан.

Как пишет издание «Бездуховности», согласно Правилам землепользования и застройки, парк находится в зоне развития морского порта Петербурга и в любой момент может быть востребован в соответствующем качестве. Таким образом, над этой территорией вновь нависла угроза уничтожения, что может в очередной раз обострить социальную напряженность в Северной столице.

Стоит отметить, что уничтожение парков и зеленых насаждений в Петербурге уже не первый год является серьезной проблемой, на которую пытаются обратить внимание общественники и градозащитники. Так, ранее прошла акция за сохранение сада Ивана Фомина, на месте которого планируется построить школу, уничтожив при этом 150 деревьев. Местные жители выступают против вырубки, отмечая, что ситуация с уплотнительной застройкой и уничтожением зеленых зон, которых и так не хватает Северной столице, заставляет ужаснуться. В связи с этим горожане задаются вопросом, почему петербургские чиновники и депутаты не понимают, что ЗНОПы необходимы для комфорта жителей.

В целом ситуация с уничтожением зеленых насаждений в Петербурге при губернаторе Александре Беглове достигла таких масштабов, что начала привлекать внимание правоохранительных органов. В частности, в октябре текущего года в пресс-службе главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о незаконной вырубке деревьев в поселке Песочный Курортного района. По результатам проверки на месте строительства медицинского логистического центра сотрудники полиции выявили порядка 15 кубометров спиленных деревьев. При этом представители строительной компании предоставить разрешительную документацию на проведение работ подобного характера не смогли. По предварительным подсчетам, ущерб оценивается не менее чем в 2,5 миллиона рублей. По факту случившегося возможно возбуждение уголовного дела.

На проблему также обратили внимание и на федеральном уровне. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту застройки природной зоны в петербургском Сестрорецке. Бастрыкин взял дело на личный контроль и поручил исполняющей обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой предоставить соответствующий доклад.