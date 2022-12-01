"Прошу журналистов распространить": Пригожин опубликовал список вопрос для прямой линии с Бегловым

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин подготовил вопросы губернатору Александру Беглову и попросил СМИ опубликовать их. Он выразил надежду, что градоначальник услышит его и прокомментирует актуальные проблемы, требующие решения.

Напомним, прямая линия с Бегловым запланирована на 2 декабря. СМИ ранее сообщили, что все «удобные» темы для обсуждения губернатор отбирал сам. Пригожин подтвердил, что Смольный не дал никакой информации по поводу того, куда отправлять вопросы. Он отметил, что перед прямой линией губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко анонс и правила были опубликованы за две недели.

«Поэтому я взял на себя смелость и ответственность собрать самые актуальные вопросы петербуржцев к губернатору и отправить их на страницу в сети «ВКонтакте», пресс-службу Смольного, приемную Губернатора, а также публикую их на странице «ВКонтакте» и в телеграмм-канале пресс-службы компании «Конкорд», – отметил Пригожин.

Бизнесмен выразил надежду, что журналисты опубликуют их, а Беглов увидит и постарается на них ответить. Пригожин подчеркнул, что губернатор не может их не прочитать, поскольку пресс-служба Смольного внимательно следит за всеми его заявлениями.

«Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он «не увидит» эти вопросы, и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, Губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», – заключил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании «Конкорд».