Рейтинг Беглова на «Бирже губернаторов» вновь показал стремительное падение

Рейтинг губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на «Бирже губернаторов» агентства «Политброкер» рухнул вниз. Причиной падения популярности главы города могли стать политические ошибки последних месяцев, включая провальную кампанию по очистке города от снега и ошибки при организации частичной мобилизации.

Помимо Беглова, популярность потеряли главы Республики Хакасия и Волгоградской области.

Петербуржцы и городские активисты неоднократно отмечали безразличие главы Смольного к проблемам города на Неве. С горожанами обычно не ведется никакая разъяснительная работа, и даже во время частичной мобилизации петербуржцам было сложно получить ответы на накопившиеся вопросы.

На рейтинг Беглова также могли повлиять неумелое решение вопросов ЖКХ и слабая дорожно-транспортная политика.