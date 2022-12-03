«За отмену этого безобразия!» - Адмиралтейский район готов судиться за бесплатные парковки

Активисты Адмиралтейского района собираются подавать судебный иск против платных парковок, устроенных с 1 ноября Смольным, в связи с чем ищут юриста, который имеет опыт ведения дел против городской администрации. Объявление в паблике ПАРКОВКА В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ разместил один из постоянных авторов, юрист Алексей Каменский – по собственному признанию, он не готов браться за подобное дело, полагая, что нужен специалист со специализацией на административном праве и оспаривании нормативных правовых актов.

Выбирать специалиста Каменский советует на конкурсной основе после изучения портфолио и краткой беседы с членами сообщества, имеющими соответствующие компетенции, а собирать на гонорар методом краундфандинга среди противников платных парковок в районе.

Идею юриста готовы поддержать достаточно много граждан, не считающих, что Смольный вправе распоряжаться общим городским пространством, извлекая из этого коммерческую выгоду, тем более, что альтернативы личному автомобилю в Адмиралтейском районе заведомо некомфортные.

Отдельно участников группы возмущает нежелание Комитета по транспорту признать, что проект «нарезки» района на зоны платных парковок неудачен в своей основе, и упорство в стремлении убедить всех, будто бы петербуржцы недовольны только отдельными моментами закона.

Заявления чиновников о позитивных сторонах платных парковок и возможности оспорить штраф, выписанный из-за «зависшего» приложения (на подобные «технические сбои» стали жаловаться сразу, как запустили пилотный проект с парковками в Центральном районе) петербуржцы считают ложью. Все придумано лишь за тем, чтобы нажиться на автомобилистах, уже платящих транспортный налог, и выдавить обычных граждан из центра города, осложнив им жизнь.

«Все ложь. Все против людей. Все в один (или несколько) карманов! Но точно не для улучшения жизни жителей этот проект с ПП. Все это знают, понимают, улыбаются и врут! Как и многое в …. Грабят простых людей, которым ничего другого не остаётся, как отдавать свои доходы. Наживаются на обычных людях. Выдворяют из центра города», - пишет Вера В.

Вопреки оптимистичным прогнозам, введение платных парковок в двух районах исторического центра не улучшило движение общественного транспорта – городские автобусы и троллейбусы все еще стоят в пробках. Это был вынужден признать даже депутат Алексей Цивилев, который в ноябрьском эфире канала 78 посетовал на ограниченную пропускную способность петербургских дорог. В свою очередь, главный редактор портала «Транспорт СПб» Владислав Булгаков заметил, что Смольный расширил зону платной парковки, но ничего не сделал для облегчения движения общественного транспорта, именно потому граждане и не видят плюсов от ограничений для автомобилистов.