Петербуржец поскользнулся на неубранном от снега тротуаре в Петроградском районе и сломал руку

Утром 5 декабря в Петербурге была зафиксирована серьезная травма из-за неубранного снега. Житель города Илья Ц. в комментарии нашему изданию рассказал, что поскользнулся и упал на руку, в результате чего получил перелом конечности.

Инцидент произошел на улице Малая Посадская,23 в Петроградском районе Петербурга. По словам потерпевшего, он сломал руку утром, когда собирался сесть в машину, чтобы отправиться на работу. Однако петербуржец поскользнулся, пока чистил автомобиль от снега, и упал на лед, сломав конечность. Потерпевший пообещал подать в суд на ЖКС №1 Петроградского района и губернатора Александра Беглова.

«Уборка улиц в Петербурге – это кошмар. Где дворники? Где техника? Петроградский район вообще завален снегом, ничего не убрано. Сегодня утром я вышел из дома, подошел к машине, чтобы ехать на работу, начал ее чистить и внезапно поскользнулся и упал. Руку пронзила острая боль, через какое-то время я понял, что уже не могу пошевелить рукой. Как итог – перелом. Повезло, что не со смещением, но несколько недель придется ходить в гипсе. Читал, что за прошлую зиму сразу нескольким людям удалось отсудить у коммунальщиков деньги за травмы, полученные из-за плохой уборки снега. Думаю, что тоже буду обращаться в суд с иском на Беглова и ЖКС№1 Петроградского района, который отвечает за эту территорию. Когда уже, наконец, в городе наведут порядок?», - задается вопросом Илья Ц.

Снегопад в городе начался в воскресенье, 4 декабря и продолжился до утра 5 декабря. Несмотря на обильные осадки, Смольный не вывел спецтехнику, о достаточном количестве которой представители городской администрации заявляли ранее. В итоге Петербург оказался завален снегом, увеличилось количество ДТП и повысилась травмоопасность. Губернатор Александр Беглов никак не комментировал провал Смольным снегоуборочной кампании.