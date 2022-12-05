Вместо соли – гранитная крошка: петербуржцы требуют у Смольного пересмотра подходов к уборке снега

В сети появилось открытое письмо к вице-губернатору Анатолию Повелию с требованием прекратить превращать Петербург в «химическую свалку». Речь идет о пересмотре подходов Смольного к уборке снега с помощью обработки поверхностей неограниченным количеством соли. Активисты Центрального района, подготовившие письмо, отмечают, что заменой варварскому способу, разъедающему обувь и лапы домашних животных, должна стать гранитная крошка.

Активисты Центрального района в открытом письме на имя вице-губернатора Петербурга, главы комитета по благоустройству Анатолия Повелия потребовали изменить подход Смольного к методам снегоуборки в Петербурге. Отмечается, что сегодня городские улицы буквально «завалены» огромным количеством соли, даже на тех поверхностях, где снега не наблюдается. Асфальтовое покрытие уже успело «побелеть» от такого количества реагентов. Более того, соль оказывает негативное влияние на обувь и разъедает лапы животных.

Петербуржцы заявили, что методы Смольного превращают город в «химическую свалку». Альтернативой действующего способа борьбы со снегом коммунальщиков при помощи смеси из соли и песка активисты предлагают гранитную крошку. Отмечается, что такой способ подразумевает обработку на уже утрамбованный слой снега.

Отметим, начало текущего снегоуборочного сезона в Петербурге вновь ознаменовалось серией коммунальных провалов администрации губернатора Александра Беглова. Так, утро понедельника 5 декабря горожане встретили в многокилометровых пробках, а пассажиры общественного транспорта вновь были вынуждены добираться до ближайших станций метро пешком. Последствия прошедшего ночью снегопада убирали лишь чуть больше полусотни единиц спецтехники, что и послужило причиной образования транспортного коллапса.