Петербуржцы опровергли выводы Комтранса о «прекрасном обеспечении транспортом» Адмиралтейского района

Комитет по транспорту рассказал о транспортном обслуживании Адмиралтейского района, где с ноября ввели платные парковки. По данным Комтранса, сейчас район обслуживает 31 маршрут – 22 автобусных, 6 – троллейбусных и трех трамвайных, которые связывают район с другими. А девяти станций метро, которые есть на территории Адмиралтейского, достаточно для того, чтобы значительно сократить путь до самых отдаленных районов города, говорится в посте комитета.

В 2023 году в районе планируют отрыть маршрут новый маршрут №263 – он должен связать Балтийский вокзал со станцией метро «Московские ворота» и микрорайон Авиагородок на Пулковском шоссе. Комитет собирается придерживаться концепции развития социального транспорта, то есть, доступного всем льготным категориям граждан.

Смольный полагает, что обеспечение общественным транспортом в районе достаточно хорошее и достаточное для того, чтобы иметь возможность отказаться от ежедневных поездок на личной машине без особых неудобств, и платные парковки не должны вызывать такого негатива. Но жители района с этим не согласны и отмечают, что транспортное сообщение не так комфортно, как видится из Смольного.

Переход на новую модель транспортного обслуживания в 2022 году лишил петербуржцев северной части Адмиралтейского удобных маршруток, которые везли до Сенной площади и метро «Нарвская», не дав им адекватной замены, открытие «Театральной» отложили еще на два года, следовательно, все попытки доказать, что с транспортом в районе все хорошо – просто смешные, считают местные жители. Не нужен «социальный», нужен адекватный транспорт, пишут они в комментариях.

«Не нужен жителям социальный транспорт, им нужен адекватный транспорт. Который быстро довезëт до метро и поликлиники. И отмена маршруток #1 и #7 - самое настоящее вредительство. Там были прекрасные микроавтобусы, которые регулярно обновляли, и водители грамотные, некоторые по 20 лет на маршруте работали. А писать про хороший ОТ в Адмиралтейском районе в то время, как открытие ст. м. «Театральная» перенесли аж на 2026 год - это смешно. Так что популяризировать общественный транспорт у вас пока не очень получается. Вы можете только ухудшать ситуацию ещё и введением платных парковок», - заметила Елена Ш.

Прямой маршрут К-1, когда-то следовавший со Старо-Петергофского проспекта к Сенной площади, толком не компенсировали, и было бы неплохо продлить хотя бы городской 181-й автобус до станции метро «Нарвская», предлагают граждане.

Ранее жители Адмиралтейского потребовали распространить действие льготного парковочного разрешения на весь район, не ограничивая его муниципальным округом, обратившись к депутату Госдумы Сергею Соловьеву, который направил соответствующий запрос губернатору Александру Беглову, попросив принять соответствующие меры.