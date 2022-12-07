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Новый циклон «Зора» грозит Петербургу продолжением «снежного коллапса»

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Новый циклон «Зора» грозит Петербургу продолжением «снежного коллапса»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Утро среды в Санкт-Петербурге началось с серьезных пробок в разных районах мегаполиса на фоне выпавшего за ночь снега и отсутствия уборки улиц коммунальными службами. По данным синоптиков надвигающийся на город циклон «Зора» принесет с собой новые снегопады, что может усугубить ситуацию на дорогах Северной столицы. Судя по всему, при дальнейшем бездействии администрации губернатора Александра Беглова Северной столице грозит «снежный коллапс».

«Управление погодой в Северной столице перейдет от «Арники» к приближающейся с запада «Зоре» («Zora»). Несмотря на некое изменение синоптической ситуации, метеорологические условия поменяются мало», – сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

По словам эксперта, в Петербурге продолжит идти снег, при этом температура воздуха будет составлять от -2 до -4 °С. В социальных сетях и Telegram-каналах жители города на Неве с самого утра массово публикуют фотографии заснеженных автомобильных дорог и пешеходных зон. Причем работающей спецтехники и дворников многие граждане не заметили. Так, возле станции метро «Рыбацкое» на юго-востоке мегаполиса лежат пока еще небольшие горы неубранного снега, пешеходы с трудом передвигаются по неочищенным тротуарам.

Ненамного лучше обстановка в историческом центре Санкт-Петербурга. В частности, на Каменноостровском проспекте в Петроградском районе движение транспорта, в том числе общественного, сильно затруднено в связи с некачественной работой городских служб, ответственных за уборку улиц в зимний период.

 

Аналогичная ситуация наблюдается на Садовой улице, где также с утра горожане не заметили снегоуборочную технику и очищающих тротуары от выпавших осадков дворников.

 

На опубликованных петербуржцами в Сети фотографиях видно, что автомобильные дороги покрыты «снежной кашей», препятствующей безопасному движению транспорта. Городские паблики в соцсети «ВКонтакте» отмечают десятки ДТП, произошедших утром. Все это стало причиной образования пробок и заторов. Напомним, ранее губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности городских служб к зиме. Однако первые снегопады в начале ноября показали, что с прошлого года мало что изменилось. Судя по всему, петербуржцев ждет повторение прошлогоднего «снежного коллапса».

СМИ ранее отмечали, что обильная «засолка» петербургских улиц не помогла Смольному решить системную проблему некачественной уборки улиц.

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