Инициатива губернатора Беглова с расширением платных парковок оказалась «бессмысленной и беспощадной» для зимнего Петербурга

При губернаторстве Александра Беглова в Петербурге платные парковки стали способом для зарабатывания денег. При этом во всем мире плана за въезд в центр города и «мзда» за стоянку вводятся для борьбы с пробками и популяризации общественного транспорта. Хотя за прошедший год работа над ошибками не проведена, Беглов рассказывает об успехах в организации платных парковок.

В центре Петербурга царит хаос из-за снежных завалов. Ожидаемо, спецслужбы не справляются со своей работой, как это произошло в прошлом году. За прошедший год работа над ошибками так сделана и не была.

Снежные сугробы мешают не только пешеходам, но и владельцам автомобилей. Ситуация на дорогах оставляет желать лучшего. Пробки и ДТП – печальная реальность Петербурга зимой 2022/2023 годов. Однако пересаживаться на общественный транспорт никто не спешит. Пока есть место, где можно оставить свой автомобиль под присмотром – все остальное стерпится и слюбится.

К вопросу о парковках стоит вспомнить, что в Санкт-Петербурге собираются расширить их площадь еще на два района. Как обещают в Комитете по транспорту, это произойдет уже в 2023 году. Зона платных парковок распространится на Калининский и Выборгский районы. Это около 7,5 тысяч машиномет.

Как показывает практика в Петербурге, сколько парковок не строй, все равно они будут заполнены доверху. При губернаторстве Александра Беглова в Петербурге они стали способом для зарабатывания денег. Если в мире данная практика применяется для того, чтобы освободить центр города и популизировать общественный транспорт, то здесь все происходит с точностью наоборот.

Стоит напомнить мировую практику расширения платных парковок в больших городах. Для автомобилистов создаются некомфортные условия для езды на собственной машине. Им приходится платить за возможность поставить свою машину поближе к точке назначения. Вырученные деньги идут на обустройство города – ввод велосипедных дорожек, развитие общественного транспорта и пр.

В Петербурге тем временем с 1 ноября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга расширили зону платной парковки еще на 153 улицы. Платить за место там нужно будет с 8.00 до 20.00. Для легкового автомобиля один час будет стоить 100 рублей. Стоимость льготного парковочного разрешения для местных жителей остается прежней – 1800 рублей в год. С 2023 года аналогичные требования будут действовать для Центрального района города.

Сложившуюся в Санкт-Петербурге ситуацию эксперты называют ненормальной. Член общественного совета Федерального дорожного агентства Игорь Моржаретто рассказал, чего предстоит ждать петербуржцам в будущем. По его словам, дальнейшее расширение парковок приведет к их дорожанию. Однако средства пойдут не во благо.

«На опыте Москвы мы видим, что за несколько лет с небольшого участка в самом центре зона платной парковки уже «вылилась» за МКАД. Это – нормальная история. Естественно, в Санкт-Петербурге будет точно так же. И абсолютно точно: тарифы тоже будут расти так же, как и в столице – иначе смысла от этих зон никакого не будет. Нужно понимать, что, в первую очередь, это сделано для того, чтобы разгрузить дороги и «пересадить» людей на общественный транспорт», - отметил Моржаретто.

Хотя на парковках «зарабатывать» не принято, но в Москве сделали все по методичке. Средства, вырученные с этого направления, уходят не на обустройства парковок, а благоустройство города. Чего нельзя сказать о Санкт-Петербурге. Здесь речь о прозрачности доходов и расходов не идет.

«Парковочные деньги» не помогли решить ни одну транспортную проблему Петербурга. В начале года провели транспортную реформу. В итоге чиновники сократили количество маршрутов автобусов и убрали с дорог маршрутные такси. Автобусы стали еще более опасными. Периодами они горят, а на оледеневших дорогах уже начнут скользить. Про развитие трамваев и закупку электробусов никто уже не вспоминает. Есть единичные закупки, но инфраструктура осталась старой, непригодной для новых машин. Нормально провести транспортную реформу не получилось. Расширяется количество парковок, но автомобилистам от становится только проще. «Выделенки» не защищены знаками «въезд запрещен» и вообще по городу их мало, за все время не построено ни одной станции метро, общественный транспорт «стареет» и пр.

Петербургские чиновники открыто признали, что платные парковки нужны для заработка и причем личного. Председатель Комитета финансов Светлана Енилина сказала, что в 2023 году расширение стоянок позволит получить 2 млрд дохода. Для сравнения за весь 2021 год получилось выручить 202,7 млн рублей. Чиновники Смольного заложили рост дохода для данного бизнеса в десять раз.