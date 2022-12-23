Жителям в Санкт-Петербурге придется отказаться от икры и красной рыбы на новогодних столах

Грядущие новогодние праздники будут скромнее, чем годом ранее.

Из-за подорожания продуктов в Петербурге многие откажутся от икры и красной рыбы. Об этом свидетельствует опрос, который провели в Северной столице.

На обычных продуктах пока граждане экономить не будут, а вот с деликатесами уже для многих возникнут вопросы, стоит ли их покупать.

Доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева отметила, что, судя по данным официальной статистики, можно говорить о росте цен за год на 10%.

Специалисты прогнозируют, что в среднем на новогодний стол в этом году в Питере потратят около 4 тыс. рублей, без учета деликатесов. Если же закупать на стол красную рыбу, икру, свинину, коньяк, сыр, то сумма увеличится в два раза.

Стоит отметить, что рост цены на красную рыбу из всех традиционных новогодних деликатесов наиболее ощутимый. Из-за дефицита в среднем цена красной рыбы в стране на новогодние праздники возрастет на 35-40% относительно показателей прошлого года. Это и касается красной икры. Поэтому стоит внимательно следить за качеством покупаемой икры, поскольку на рынке может появиться много подделок.