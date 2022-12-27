Назначен новый руководитель «Метростроя северной столицы»

В пресс-службе компании «Метрострой северной столицы» сообщается, что ее новым руководителем назначен Кирилл Петров. Это решение было принято на совещании руководства акционерного общества еще 22 декабря, а сегодня, 27 числа, Петров вступил в должность и приступил к исполнению своих рабочих обязанностей. Ранее сообщалось, что прежний руководитель «Метростроя» Шмидт был отправлен в отставку.

Петров уже имеет солидный опыт работы в сфере руководства строительством крупных инфраструктурных объектов. Уточняется, что он входил в управленческий состав компаний «Газстройпром» и «Объединение ИНГЕОКОМ», а также участвовал в координации постройки одного из участков большой кольцевой метро в Москве.