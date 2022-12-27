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Назначен новый руководитель «Метростроя северной столицы»

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Назначен новый руководитель «Метростроя северной столицы»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В пресс-службе компании «Метрострой северной столицы» сообщается, что ее новым руководителем назначен Кирилл Петров. Это решение было принято на совещании руководства акционерного общества еще 22 декабря, а сегодня, 27 числа, Петров вступил в должность и приступил к исполнению своих рабочих обязанностей. Ранее сообщалось, что прежний руководитель «Метростроя» Шмидт был отправлен в отставку.

Петров уже имеет солидный опыт работы в сфере руководства строительством крупных инфраструктурных объектов. Уточняется, что он входил в управленческий состав компаний «Газстройпром» и «Объединение ИНГЕОКОМ», а также участвовал в координации постройки одного из участков большой кольцевой метро в Москве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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