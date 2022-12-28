Yandex.RTB

Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Image 16+
Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно автомобильного завода Toyota в Санкт-Петербурге. Это японское предприятие функционировало в городе в течение 15 лет, но недавно руководство фирмы объявило о прекращении здесь производства.

После этого все активы компании, находящиеся в Российской Федерации, были выкуплены предприятием «НАМИ», которым руководит министерство торговли. Его руководство сообщило, что намерено сохранить как производственный процесс, так и рабочие места на заводах, в том числе в том, который находится в Санкт-Петербурге.

Мантуров заявил, что уже почти принято решение о начале функционирования этого завода после его закрытия 1 декабря. Он добавил, что производить собираются автомобили, но не уточнил, какие именно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ходить без альпинистской обуви невозможно – Вишневский об уборке снега в Петербурге

Сегодня, 12:13

Назначен новый руководитель «Метростроя северной столицы»

Вчера, 18:48

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

26-12-2022, 16:34

Не справляетесь – освободите место. Петербуржцы раскритиковали Беглова после призыва «понять и простить» коммунальщиков

24-12-2022, 08:32

«На Декабристов у поребрика не встать» - артист Семин о ситуации с уборкой снега в Адмиралтейском районе

23-12-2022, 14:07

Жителям в Санкт-Петербурге придется отказаться от икры и красной рыбы на новогодних столах

23-12-2022, 12:48

Более 150 петербуржцев получили травмы на скользких тротуарах 21 декабря

22-12-2022, 12:55

Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова

21-12-2022, 14:01

В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»

20-12-2022, 11:56

Пригожин обратился в Госдуму к Сергею Миронову после отказа Беглова в захоронении героя ЧВК «Вагнер» на Алее Славы

19-12-2022, 19:47

Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова

19-12-2022, 11:46

В центре Петербурга коммунальщики сбрасывали снег с крыши дома на припаркованные автомобили

17-12-2022, 08:33

Жители Адмиралтейского района потребовали ввести мораторий на действие правил платных парковок

16-12-2022, 13:36

Смольный принялся оценивать «сортность героизма» - ТГ-каналы о скандале с захоронением бойца ЧВК «Вагнер»

15-12-2022, 15:56

«Как насчет уборки снега на платных парковках?» - жители Адмиралтейского района не хотят платить за сугробы

14-12-2022, 13:26

«Вкалывал как папа Карло»: Пригожин напомнил, за что Беглов хотел посадить Барабанщикова

13-12-2022, 15:33

Депутат рассказал, как в Смольном «стригут штрафы» на системе платных парковок

12-12-2022, 12:49

Политолог призвал Смольный безотлагательно решить вопрос с захоронением погибшего героя СВО Меньшикова

11-12-2022, 20:24

Политолог Елисеева объяснила появление «ботов Беглова» проблемами с «классической схемой пиара»

11-12-2022, 11:29

Инициатива губернатора Беглова с расширением платных парковок оказалась «бессмысленной и беспощадной» для зимнего Петербурга

10-12-2022, 13:09

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге
  • Вчера, 12:13

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку
  • 25-12-2022, 18:59

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку

В Екатеринбурге четверо амбалов среди бела дня затолкали в машину девушку. Но это «похищение» на самом деле оказалось непродуманным розыгрышем. 17

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье
  • Вчера, 11:44

E1.RU: Друзья подростка, которого в Екатеринбурге задушила мать, заявили о конфликтах в семье

В понедельник, 26 декабря 2022 года, в Екатеринбурге произошла жуткая трагедия. Местная жительница Анастасия Петрова задушила троих детей. Жертвами

Российский тренер Ирина Винер высказалась об изменах: «Главное, чтобы я об этом не знала»
  • 25-12-2022, 20:10

Российский тренер Ирина Винер высказалась об изменах: «Главное, чтобы я об этом не знала»

На Востоке существует традиция полигамности в браке. Ирина Винер, которая родилась в мусульманской стране, рассказала, близка ли идея многоженства

Катя Адушкина стала победителем в телешоу «Маска. Танцы»
  • 26-12-2022, 09:01

Катя Адушкина стала победителем в телешоу «Маска. Танцы»

В минувшие выходные прошел финал шоу "Маска. Танцы". Маски с себя сняли все артисты. Победителем программы стала Катя Адушкина, котоая скрывалась под

Вышел тизер новой версии советского фильма «Гостья из будущего»
  • 25-12-2022, 20:24

Вышел тизер новой версии советского фильма «Гостья из будущего»

Вышел тизер ремейка популярного советского кинофильма «Гостья из будущего». Видеоролик был опубликован на YouTube-канале студии Central Partnership.

Новости партнеров
Новости партнеров
Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках
  • 26-12-2022, 11:13

Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ зайдут в Крым с оружием в руках

Начальник Главного управления украинской разведки Кирилл Буданов заявил о том, что подразделения ВСУ зайдут в Крым. В интервью изданию Liga.net он

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся
  • 26-12-2022, 08:53

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

Представитель совета безопасности Российской Федерации Медведев в публикации для «Российской газеты» спрогнозировал, как, по его мнению, будут в

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца
  • 26-12-2022, 16:34

Город «зайцев». Количество безбилетников в Петербурге выросло на 6% за последние два месяца

Губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглов и чиновники городской администрации заявляют о высокой «платежной дисциплине» жителей Северной столицы.

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб
  • 26-12-2022, 20:04

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

В Китае наблюдается новая мощнейшая вспышка COVID-19. Только за первые 20 дней декабря ковидом в стране заразились не менее 248 млн граждан, это 18