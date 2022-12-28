Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно автомобильного завода Toyota в Санкт-Петербурге. Это японское предприятие функционировало в городе в течение 15 лет, но недавно руководство фирмы объявило о прекращении здесь производства.

После этого все активы компании, находящиеся в Российской Федерации, были выкуплены предприятием «НАМИ», которым руководит министерство торговли. Его руководство сообщило, что намерено сохранить как производственный процесс, так и рабочие места на заводах, в том числе в том, который находится в Санкт-Петербурге.

Мантуров заявил, что уже почти принято решение о начале функционирования этого завода после его закрытия 1 декабря. Он добавил, что производить собираются автомобили, но не уточнил, какие именно.