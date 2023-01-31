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Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту

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Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Предприимчивый петербуржец по имени Денис смог обойти запрет на нахождение в Финляндии. В ожидании автобуса до города он перехитрил финнов, которые ему предложили переночевать на лавочке в аэропорту.

О приключениях рассказал сам мужчина. Он возвращался из Лондона через Суоми. В Хельсинки петербуржец прибыл вечером 31 января. Он боялся не успеть на последний автобус, следовавший в Северную столицу. Поэтому решил забронировать номер в отеле для того, чтобы уже утром первым рейсов вернутся домой. Но пограничники его не пустили. Гостю сказали, что пребывание россиян в Финляндии недопустимо так долго, поэтому нужно немедленно покинуть страну. Как один из вариантов ему предложили переночевать на лавочке на территории воздушной гавани.

Но мужчина не растерялся. Он купил билет на автобус до Питера, который отходил в ближайшее время. С ним его пропустили внутрь страны. Однако на рейс Денис не спешил. Сперва сдал билет, а затем взял другой на утро следующего дня, отправилвшись ночевать в ранее забронированный отель. Утром, правда, житель РФ опасался, что у него возникнут проблемы с выездом, но на этот раз все обошлось.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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