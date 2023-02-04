В храме «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге рассказали, каким был подозреваемый в убийстве жены настоятеля

Подозреваемый служил в храме 5 лет, был прорабом, имел опыт в ремонтных работах. Он занимался электричеством, теплосетями, был завхозом. Во дворе часто организовывал работы, приглашал рабочих или вскопать, или плитку уложить. Расплачивался даже из своих средств. Также организовывал работы по мытью, покраске купола. В нем не было склонности к стяжательству. В праздники, когда было много прихожан, исполнял функции свечника и звонаря.

Конфликтов не было. Станислав был человеком остроумным. Мог поиронизировать над матушкой, всегда в корректной форме. Он был полезен, на нем были многие работы завязаны» - говорит отец Василий.