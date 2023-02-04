Yandex.RTB

В храме «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге рассказали, каким был подозреваемый в убийстве жены настоятеля

Image 16+
В храме «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге рассказали, каким был подозреваемый в убийстве жены настоятеля
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Прихожане и клир храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха» находятся в смятении. Они не могут поверить в то, что с матушкой Ниной расправился человек, который стал правой рукой настоятеля. Свидетели рассказали Фонтанке о том, каким был подозреваемый в убийстве Голубевой.

Подозреваемый служил в храме 5 лет, был прорабом, имел опыт в ремонтных работах. Он занимался электричеством, теплосетями, был завхозом. Во дворе часто организовывал работы, приглашал рабочих или вскопать, или плитку уложить. Расплачивался даже из своих средств. Также организовывал работы по мытью, покраске купола. В нем не было склонности к стяжательству. В праздники, когда было много прихожан, исполнял функции свечника и звонаря.

Конфликтов не было. Станислав был человеком остроумным. Мог поиронизировать над матушкой, всегда в корректной форме. Он был полезен, на нем были многие работы завязаны» - говорит отец Василий.

Могли ли быть у матушки Нины причины уволить завхоза и лишиться правой руки настоятеля, не известно. Но все признаются, что он являлся очень ценным кадром. Мог заменить сам проводку, все покрасить, утеплить окна. До его прихода всегда приходилось нанимать рабочих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В храме «Кулич и Пасха» в Санкт-Петербурге рассказали, каким был подозреваемый в убийстве жены настоятеля

Сегодня, 18:56

Заваленные снегом улицы стали главной преградой для петербуржцев 3 января

Вчера, 13:19

Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему переночевать на лавочке в аэропорту

31-01-2023, 21:42

«Ротонда»: «прямая линия» Беглова прошла без интерактива

29-01-2023, 16:43

От «прямой линии» Беглова конструктива ожидать не приходится – «Невский Дозор»

28-01-2023, 13:11

Компании Нисанова не удалось запугать активистов исками за «простой» стройки в Песочном

27-01-2023, 12:29

Стоит Беглову открыть рот - все летит вниз: Смоляк о «прямой линии» с губернатором Петербурга

25-01-2023, 13:50

«Город перемен»: Сотни петербуржцев получили травмы на льду текущей зимой

24-01-2023, 11:26

В Санкт-Петербурге отмечена более низкая инфляция, чем в среднем по другим районам

24-01-2023, 10:18

Обещание Креславского не гарантирует решения проблемы петербургских дольщиков в 2023 году

23-01-2023, 15:49

Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах

22-01-2023, 18:49

«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ

21-01-2023, 14:19

Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»

20-01-2023, 18:11

Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?

18-01-2023, 15:48

На празднование Нового 2023 года Смольный потратил на 256 миллионов больше, чем в прошлый раз – активисты

17-01-2023, 11:15

Выживать, конечно, тяжело: блокадница рассказала о надбавках к пенсии в 370 рублей

16-01-2023, 11:34

Козырек и сетка не помогли. С крыши дома на бульваре Красных Зорь посыпались кирпичи

15-01-2023, 15:54

Страшно скользко: в Петербург пришли оттепель и гололедица в пятницу 13 января

13-01-2023, 11:47

Новая система – старые проблемы. Повелий «подтвердил», что реформа ЖКХ не изменит качество уборки Петербурга

11-01-2023, 15:55

Новый день – новые субсидии? Смольный получит поддержку для школ искусств от Москвы

10-01-2023, 13:49

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт
  • Вчера, 14:09

В Екатеринбурге по тарифу «Комфорт» местные таксисты отказываются везти пассажиров в аэропорт

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом

El Mundo: в Европе опасаются появления более опасного вируса, чем коронавирус COVID-19
  • 2-02-2023, 09:04

El Mundo: в Европе опасаются появления более опасного вируса, чем коронавирус COVID-19

Ученые опасаются из-за наступления более опасной пандемии, даже чем COVID-19. Дело в мутировавшем птичьем гриппе H5N1, которого обнаружили осенью

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить
  • 2-02-2023, 13:27

Родители 2-летнего Миши Бахтина со СМА добиваются, чтобы его продолжали лечить

Родители Миши Бахтина со спинальной мышечной атрофией (СМА) от уральских чиновников и врачей добиваются лечения своего 2-летнего сына. Мальчик

Оскар Кучера заявил о необходимости тщательнее готовиться после интервью Юрию Дудю
  • 2-02-2023, 08:36

Оскар Кучера заявил о необходимости тщательнее готовиться после интервью Юрию Дудю

Недавно актер Оскар Кучера дал развернутое интервью Юрию Дудю* (в России признан иноагнтом). После беседы на артиста обрушился шквал критики. Сам

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина
  • 2-02-2023, 19:32

Зрители ЦКЗ в Волгограде провели два часа в ожидании президента Владимира Путина

Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,

Газманов, как и Меладзе, тоже был на скандальной новогодней вечеринке в Дубае
  • Вчера, 09:47

Газманов, как и Меладзе, тоже был на скандальной новогодней вечеринке в Дубае

Новогодняя вечеринка в Дубае быстро стала достоянием общественности. Как выяснилось, на скандальном мероприятии, когда Валерий Меладзе поддержал

Новости партнеров
Новости партнеров
Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей
  • Вчера, 14:00

Жители домов под Екатеринбургом возмущены платежками ЖКХ на десятки тысяч рублей

Жительница поселка Прохладного (Белоярский городской округ, Свердловская область) рассказала о том, что в декабре 2022 года в «ЭнергосбыТ Плюс»

Системная критика и проблемы региона не мешают свердловским чиновникам «жировать» за счет казны
  • 2-02-2023, 17:05

Системная критика и проблемы региона не мешают свердловским чиновникам «жировать» за счет казны

По данным новостного ресурса «Главный канал Екатеринбурга», в 2023 году месячные затраты на содержание свердловских чиновников составят 121 млн 410

Власти на Кубани опровергли информацию о введении военного положения в регионе
  • Вчера, 14:55

Власти на Кубани опровергли информацию о введении военного положения в регионе

В оперштабе Кубани опровергли информацию о якобы подготовке в регионе к военному положению. Документ, который активно рассылается в социальных сетях

Не вирус и не бактерия. Над человечеством нависла новая смертельная угроза
  • 2-02-2023, 20:54

Не вирус и не бактерия. Над человечеством нависла новая смертельная угроза

Американские ученые предупреждают о смертельной опасности глобального потепления. Они прогнозируют прогрессирование паразитарных грибков. Дело в том,