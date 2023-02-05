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В Санкт-Петербурге продолжают массово отменять или переносить концерты

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В Санкт-Петербурге продолжают массово отменять или переносить концерты
Санкт-Петербург / Знаменитости
Фото из открытых источников

В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые должны были проходить в концертном зале “Колизей” и Ледовом дворце.

Также стало известно, что группа «Три дня дождя» перенесла свой концерт на 4 месяца. Кроме переноса выступления коллективу  группе пришлось сменить площадку для будущего мероприятия. Ранее солисты планировали выступить на сцене клуба «Космонавт», но концерт пройдет в итоге в A2 Green Concert.

Отметим, что ситуация по сравнению с минувшим годом в Петербурге немного улучшилась. Но индустрию все еще продолжает лихорадить. По мнению экспертов, отмена играет на руку начинающим звездам. Также отсутствие в стране иностранных артистов поможет отечественным исполнителям собирать полные залы.

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