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Накануне над Финским заливом разразилась буря

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Накануне над Финским заливом разразилась буря
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге накануне над акваторией Финского залива разразился буран, сильный штормовой ветер. В связи с этим по оценкам экспертов возникла угроза наводнения, резкого повышения уровня воды в Неве. Поэтому руководство комплекса защитных сооружений на реке приняло меры для влияния на показатели уровня подъема воды. В результате уже сегодня в пресс-службе комплекса сообщили, что наводнения не произошло и по оценкам экспертов, эта угроза миновала.

Комплекс защитных сооружений рассчитан на регулирование уровня воды, чтобы не допускать наводнения, когда вода поднимается выше 300 сантиметров. Уже сегодня по сообщениям пресс-службы все затворы в комплексе открыты, судоходство официально опять запущено. 

«Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений», – написано  сообщении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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