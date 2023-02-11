Накануне над Финским заливом разразилась буря

В Санкт-Петербурге накануне над акваторией Финского залива разразился буран, сильный штормовой ветер. В связи с этим по оценкам экспертов возникла угроза наводнения, резкого повышения уровня воды в Неве. Поэтому руководство комплекса защитных сооружений на реке приняло меры для влияния на показатели уровня подъема воды. В результате уже сегодня в пресс-службе комплекса сообщили, что наводнения не произошло и по оценкам экспертов, эта угроза миновала.

Комплекс защитных сооружений рассчитан на регулирование уровня воды, чтобы не допускать наводнения, когда вода поднимается выше 300 сантиметров. Уже сегодня по сообщениям пресс-службы все затворы в комплексе открыты, судоходство официально опять запущено.

«Уровень воды в устье реки Невы не превысил критических значений», – написано сообщении.