Синоптики прогнозируют потепление в Санкт-Петербурге

Синоптик Леус привел прогноз метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 12 февраля. Он сообщил, что согласно этому прогнозу в городе в течение дня ожидается заметное изменение погоды, как температуры воздуха, так и ситуации с осадками. Об этом синоптик написал в своем телеграмм канале.

Леус рассказал, что к началу дня воздушное пространство над городом занимает антициклон, воздушные массы которого несут умеренные морозы при отсутствии заметно большого количества осадков. Но, согласно прогнозу, в течение дня его будет вытеснять теплый атлантический циклон, с которым метеорологи и связывают другие погодные условия. Они отмечают, что этот циклон несет более теплые воздушные массы, поэтому прогнозируют потепление в городе до 1 градуса выше нуля, а также начало снегопада.

«Температура воздуха к вечеру повысится до -1…+1 градуса, по области -4…+1. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти, во второй половине дня начнет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы», – написал он.