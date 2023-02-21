Активист Костров призвал Смольный признаться в провале программы развития спортивной инфраструктуры Петербурга

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры в центре Санкт-Петербурга. В связи с этим активист призвал администрацию губернатора Александра Беглова открыто признать, что задача по развитию Северной столицы в данном направлении реализована не будет.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ярослав Костров задался вопросом, собирается ли петербургское правительство хоть как-то развивать спортивную инфраструктуру в центре города? Активист напомнил про исторический дом на Черняховского, 56, где городские власти обещали создать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, но теперь здание будет отремонтировано под несколько сотен квартир и студий. Также от Смольного звучали обещания построить ФОК на Тележной, 37, подростково-молодежный центр на Тележной, 21-29, и бассейн в квартале на углу 10-й Советской и Новгородской.

«Почему наша городская власть в итоге не занимается развитием спортивной и досуговой инфраструктуры, не создаёт скейт-зоны, новые зеленые скверы и парки с крутым спортивным или игровым оборудованием? Почему все проекты в центре направлены лишь на новое строительство и реконструкцию, но не на создание новых возможностей для петербуржцев?» – задается вопросами Ярослав Костров.

Как считает общественник, если администрация Санкт-Петербурга под управлением губернатора Александра Беглова на планирует реальными действиями поддерживать и развивать спортивную и досуговую инфраструктуру в городе, то команде градоначальника следует честно и открыто признаться, что «на ближайшие 10 лет в Северной столице стоит задача построить 1 миллион квадратных метров жилья в новых коробках», а задача по созданию зеленых зон, бесплатных бассейнов и крупных молодежных центров реализована не будет.

«Хочу, чтобы чиновники были честными с горожанами. Ложь рождает лишь большое недоверие. И это недоверие к власти в конечном итоге может погубить не только город, но и всю страну», – заключает активист.

Стоит отметить, что СМИ уже неоднократно писали о системных проблемах с развитием спорта и строительством соответствующей инфраструктуры в Санкт-Петербурге. При этом речь идет об объектах не только профессиональной, но и любительской направленности. Так, из-за постоянных переносов сроков завершения строительства в очередной «долгострой» превращается многофункциональный спортивно-досуговый комплекс «СКА Арена», а множество городских территорий, где местным жителям обещали построить спортивные площадки, так и остаются лишь заброшенными пустырями. Несмотря на сложившуюся отрицательную тенденцию, губернатор Александр Беглов называет Петербург «спортивной столицей» России, однако подобного рода заявления идут вразрез с реальной ситуацией в городе.