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Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о новом портрете пациентов с коронавирусом COVID-19

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Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о новом портрете пациентов с коронавирусом COVID-19
Санкт-Петербург / Здоровье
Фото из открытых источников

Главврач Клинической инфекционной больницы Петербурга Денис Гусев рассказал о том, кто чаще всего болеет коронавирусом. По информации медицинского работника, за последний год картина существенно отличается от минувших лет.

Врач заявил, что в данное время большинство пациентов, которые попадают к ним в больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19, старше 80 лет.

«За последний год портрет пациентов несколько изменился. Сейчас все пациенты старше 80 лет. У них положительный анализ на ковид. Однако среди проблем со здоровьем коронавирус стоит на пятом-десятом месте», — проинформировал Денис Гусев.

Главврача Боткинской больницы добавил, что большинство ковид-инфицированных людей, которые попадают на стационарное лечение в медицинское учреждение, страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, белезней почек или других хронических недугов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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