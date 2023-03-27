Бизнесу не хватает поддержки? В центре Петербурга сократилось количество новых торговых точек

В 2022 году в центре Петербурга открылись 100 новых торговых точек. Еще год назад количество новых объектов составило почти 130. Эксперты полагают, что снижение количества открывшихся точек может быть связано с ухудшением финансирования предприятий малого и среднего бизнеса со стороны команды губернатора Александра Беглова.

Агентство Nikoliers определило, что более ста новых торговых точек появились в центре Петербурга в период с апреля 2022 года по март 2023 года. В прошлом году количество новых магазинов стрит-ретейла было выше. Тогда открылось 126 объектов.

Существует ряд причин, почему в Петербурге может ухудшаться ситуация для малого и среднего бизнеса. Эксперты и аналитики называют следующие: нехватка финансирования и бюрократия. В первом случае малому и среднему бизнесу не хватает денег для развития и расширения, что затрудняет конкуренцию с крупными корпорациями. Во втором – некоторые предприниматели сталкиваются с проблемами в получении необходимых разрешений и согласований на открытие и ведение бизнеса, что затягивает процессы и снижает мотивацию бизнесменов.

Администрация Петербурга в 2022 году ввела ряд ограничений и одновременно запустила четыре пакета поддержки малого и среднего предпринимательства. Однако журналисты отмечали, что ограничения привели к уходу МСП за пределы Петербурга в Ленинградскую область, а многие представители бизнеса не получили обещанную «поддержку». Кроме того, были замечены случаи ликвидации ресторанов общественного питания. Те, кто выдержал ограничения, все же столкнулись с сокращением выручки.