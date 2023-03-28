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В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

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В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В Северной столице поступило предложение разрешить задействовать маткапитал для газификации жилья. Его инициаторами стали депутаты городского Заксобрания, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесли в парламент города. Данная информация поступила 28 марта от депутата ЗакСа Дениса Четырбока. Он подчеркнул, что в настоящее время на газификацию может затрачиваться хозяевами более 200 000 рублей. А ведь это немалые деньги, тем более если речь идет о молодой семье. Парламентарий полагает, что семьи нужно обеспечить возможностью расходовать маткапитал на газификацию дома.

По словам депутата, фактическое подключение жилья к газопроводу является на сегодняшний день дорогим. Сейчас можно не платить деньги только за проведение трубы с газом до земельного участка. Однако за разводку по участку платить приходится. Кроме того, не стоит забывать, что владельцам понадобится различное оборудование, которое тоже стоит денег. Авторы проекта закона, коими являются Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков, считают важным распространить документ на дома в Петербурге и Ленобласти.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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