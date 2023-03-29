Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

В Петербурге участились проверки жителей с «лишними» квартирами, сообщают источники РБК. По их данным, возглавляемый Александром Бегловым Смольный рассчитывает заработать более 1,5 миллиарда рублей, предъявив собственникам претензии за последние три года.

Под угрозой оказались все жители Петербурга, в распоряжении которых больше одной квартиры. Предположительно, им придется доказывать, что другие помещения, в которых они не живут, не сдаются. Если же сделать этого не удастся, то петербуржцев могут вынудить заплатить 13% налога за три последних года от сдачи квартиры, а также 20% от общей суммы в качестве штрафа.

Следует подчеркнуть, что активизация поиска неплательщиков налогов подозрительно совпала с публикациями СМИ о том, что бюджет Петербурга в 2023 году рискует оказаться провальным.

На сайтах, где размещают объявления о сдаче квартир, сейчас предлагается более 11 тысяч вариантов долгосрочной аренды. Таким образом, только на владельцах квартир-студий казна может заработать до 100 миллионов рублей, а на собственниках «однушек» и «двушек» – по 190 и 210 миллионов рублей соответственно. Если же включить в расчеты многокомнатные квартиры и почитать общую сумму за трёхлетний период, то речь может идти о сумме более чем 1,5 миллиарда рублей.

Действия Смольного по взысканию налогов могут «взвинтить» стоимость аренды в Петербурге. Предполагается, что она вырастет как минимум на сумму налога НДФЛ.