Yandex.RTB

Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

Image 16+
Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Жители Северной столицы требуют, чтобы на прямых линиях появлялся губернатор Александр Беглов, а не его заместители.Напомним, следующее мероприятиесостоится 30 марта. Вместо градоначальника на нем будет присутствовать вице-губернатор Ирина Потехина. 
Ожидается, что запланированная прямая линия станет тематической и в первую очередь будет посвящена вопросу с наибольшим количеством откликов горожан. Судя по публикации под постом Потехиной «Вконтакте», одним из таких вопросов стало именно неучастие Беглова в диалоге с гражданами.
 
Напомним, Потехина курирует в Смольном деятельность комитетов по образованию и по делам записи актов гражданского состояния и архивного комитета. В прошлом месяце вместо Беглова с жителями Северной столицы общался другой вице-губернатор — Станислав Казарин. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

Сегодня, 17:44

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

Вчера, 17:18

В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

28-03-2023, 14:23

Бизнесу не хватает поддержки? В центре Петербурга сократилось количество новых торговых точек

27-03-2023, 17:04

Уход из Петербурга шести IT-компаний обойдется городу в 4 миллиарда рублей

24-03-2023, 18:01

Новый туристический сезон в Петербурге может оказаться провальным

23-03-2023, 08:31

Мусор и грязная вода: петербуржцы назвали самые острые экологические проблемы города

21-03-2023, 14:52

Заявление Беглова на Форуме труда о низком уровне безработицы противоречит мнению горожан

20-03-2023, 14:50

СКА-Арена – памятник коррупции правления Беглова

18-03-2023, 12:58

Научатся откаты получать? Петербуржцы высмеяли инициативу Беглова о допобразовании чиновников на 31 млн рублей

17-03-2023, 16:44

Рост продолжительности жизни петербуржцев не перекроет естественной и миграционной убыли населения

16-03-2023, 15:43

Нейросеть ChatGPT рассказала, почему петербуржцы не любят Беглова

15-03-2023, 14:24

В Смольном признали нарушения при уборке снега при каждой пятой проверке

14-03-2023, 12:37

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

10-03-2023, 11:36

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о новом портрете пациентов с коронавирусом COVID-19

7-03-2023, 10:03

В Смольном пытаются оправдаться за провал уборки снега в выходные заявлениями про «аномальный» снегопад

6-03-2023, 13:22

Правительство Петербурга рискует провалить планы по привлечению на предприятия города работников из других регионов РФ

5-03-2023, 17:38

Нежелание Смольного бороться с подростковой наркоманией привело к плачевным последствиям

3-03-2023, 14:58

Очередная жертва. В Петербурге пенсионерка получила травму головы после падения наледи

2-03-2023, 15:22

Небо над Петербургом могли закрыть из-за «смоделированного объекта»

28-02-2023, 13:16

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре
  • 27-03-2023, 18:17

В Екатеринбурге автохам на премиальном Range Rover каждое утро терроризирует пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге водитель авто Range Rover с номерами 999 возмутил своим поведением пешеходов. Автохам вопреки правилам дорожного движения объезжает

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой
  • Вчера, 14:02

Константин Меладзе выставил на продажу русскоязычные хиты певицы Веры Брежневой

Песни на русском языке, которые были написаны композитором Константином Меладзе для Веры Брежневой и его поп-группы «ВИА Гра» в том числе, были

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии
  • Вчера, 10:18

19fortyfive: эксперт Дэвис назвал победой над РФ проблемы в экономике и износ ее армии

Обозреватель 19fortyfive Дэниэл Дэвис заявил о том, что Вашингтон может считать своей победой над РФ ослабление ее экономики и армии. По его словам,

Актрису Кристину Асмус оскорбили во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»
  • Вчера, 08:36

Актрису Кристину Асмус оскорбили во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

Кристина Асмус исполняет главную роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Но роль актрисы нравится далеко не всем зрителям. Некоторые

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»
  • 28-03-2023, 12:37

SHAMAN: «Ксения Собчак все более прямо проявляет свои чувства ко мне»

Певец SHAMAN (настоящее имя артиста из Новомосковска Ярослав Дронов) в своей последней беседе с журналистами вновь упомянул конфликт со скандальной

SHAMAN прокомментировал исполнение его песни «Я русский» иноагентом Алишером Моргенштерном
  • Сегодня, 08:44

SHAMAN прокомментировал исполнение его песни «Я русский» иноагентом Алишером Моргенштерном

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, прокомментировал видеоролик, на котором иноагент Моргенштерн*, покинувший Россию, поет его

Интересная информация
«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова
  • 28-03-2023, 12:30

«112»: врачам удалось остановить распространение некроза у российского фигуриста Романа Костомарова

Врачам столичной больницы удалось остановить стремительное распространение некроза у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены
  • 27-03-2023, 21:56

Некоторые пособия в РФ в ближайшее время будут увеличены

В Госдуме обозначили выплаты некоторым группам граждан. Среди них есть те, которые вырастут уже в ближайшее время. Так, повышение коснется социальных

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах
  • 28-03-2023, 10:33

Отключение света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 марта пройдут во всех районах

В Ростове запланированы массовые отключения света. Как отметили в "Донэнерго", связано это с профилактическими работами на оборудовании

Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии
  • 28-03-2023, 08:13

Болтон выразил мнение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

Занимавший ранее должность в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон выразил мнение о ситуации вокруг размещения