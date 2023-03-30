Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

Жители Северной столицы требуют, чтобы на прямых линиях появлялся губернатор Александр Беглов, а не его заместители.Напомним, следующее мероприятиесостоится 30 марта. Вместо градоначальника на нем будет присутствовать вице-губернатор Ирина Потехина.

Ожидается, что запланированная прямая линия станет тематической и в первую очередь будет посвящена вопросу с наибольшим количеством откликов горожан. Судя по публикации под постом Потехиной «Вконтакте», одним из таких вопросов стало именно неучастие Беглова в диалоге с гражданами.



Напомним, Потехина курирует в Смольном деятельность комитетов по образованию и по делам записи актов гражданского состояния и архивного комитета. В прошлом месяце вместо Беглова с жителями Северной столицы общался другой вице-губернатор — Станислав Казарин.