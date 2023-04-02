«Метрострой Северной столицы» рискует провалить конкурс на проектирование зеленой ветки

«Метрострой Северной столицы» (МССС) проводит конкурс на проектирование продолжения зеленой ветки метро Санкт-Петербурга за 91 миллион рублей. При этом ранее компания была вынуждена отменить запрос котировок на проектирование коричневой линии более чем за 350 млн рублей в связи с отсутствием участников торгов.

Согласно техническому заданию, потенциальный исполнитель контракта, по которому проводится конкурс, должен разработать рабочую документацию под производственную программу 2023 года по объекту «Строительство участка Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Улица Савушкина». Проект включает в себя план и продольный профиль на участок работ, проектирование устройства ограждающих конструкций на станции «Яхтенная» и цементации грунтового массива, чертежи железобетонной обделки тоннелей, а также чертежи по выводу проходческого щита и организации работ по щитовой проходке. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля, а итоги будут подведены 17-го числа. Стоимость контракта составляет 91 миллион рублей, срок исполнения – 12 мая.

Однако «Метрострой Северной столицы» рискует провалить еще один тендер, касающийся дальнейшего развития петербургской подземки. Так, 16 февраля был объявлен конкурс на проектирование участка коричневой линии от «Путиловской» до «Каретной» за 351,5 миллиона рублей. Подрядчику предлагалось до конца текущего года разработать проектную документацию на строительство станций «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная», но в результате желающих выполнить работу за указанную сумму не нашлось, и 9 марта МССС отменил запрос котировок. Не исключено, что аналогичная судьба может постигнуть и новый тендер компании, что грозит очередным репутационным ударом не только для самой организации, но и для губернатора Александра Беглова, критикуемого жителями Северной столицы за катастрофически низкие темпы развития городского метро.

Стоит отметить, что после отмены предыдущего тендера горожане в очередной раз призвали градоначальника уйти в отставку. По мнению местных жителей, представители петербургских властей уже дискредитировали себя настолько, что никто из подрядчиков не изъявляет желания работать ни с ними, ни с подведомственным Смольному «Метростроем Северной столицы». Напомним, в марте подрядчик по реконструкции станции «Технологический институт» АО «Эн-Системс» отсудил у города более 100 миллионов рублей, так как после банкротства ОАО «Метрострой», решение о разрыве всех контрактов с которым принимал лично губернатор Беглов, компании пришлось самостоятельно оплатить повторную экспертизу проектной документации и стоимости нового оборудования. Представители «Эн-Системс» направляли Смольному соответствующие справки, однако новый заказчик СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отказался платить, заявив, что стоимость оборудования не соответствует ранее утвержденной, в результате чего выплаты пришлось добиваться через суд.