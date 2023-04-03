В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается выпадение снега

В Санкт-Петербурге по прогнозу метеорологов сегодня 3 апреля ожидаются осадки в виде снега, а также мокрого снега. Об этом в своем телеграм-канале написал синоптик Михаил Леус. Он рассказал, что по наблюдениям синоптиков в воздушном пространстве над городом располагается атмосферный фронт, расположенный по северной периферии циклона. С влиянием этого фронта метеорологи и связывают погодные условия в Санкт-Петербурге.

По прогнозу синоптиков в городе сегодня ожидается выпадение снега, а также мокрого снега, облачность, ветер северо-восточного направления со скоростью до 10 метров в секунду при порывах и при этом температура воздуха от 0 до + 2 градусов.