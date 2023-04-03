Смольный тормозит строительство спортивного центра рядом с парком Им. Академика Сахарова

В Петербурге с 2017 года идет строительство многофункционального спортивного центра рядом с парком Имени Академика Сахарова. Дизайн объекта несколько раз менялся, местные жители выступают за перенос здания на другой участок, а в последний раз структура Смольного выдала отрицательное заключение на проект строительства.

Подведомственное Смольному учреждение «Центр государственной экспертизы» выдало отрицательное заключение на проект строительства спорткомплекса рядом с парком Имени Академика Сахарова. Инициатором стройки выступает детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А. С. Рахлина.

Выданное заключение – уже не первый документ, тормозящий строительство объекта. Его проектирование началось в 2017 году, еще до того, как Александр Беглов занял пост губернатора Петербурга. В 2021 году был заключен контракт с подрядчиком на возведение центра. Разрешение на строительство было выдано в конце января 2022 года. Однако до сих пор оно не началось.

В феврале 2022 года был принят новый проект строительства, поскольку от выполнения спортивного центра в японском стиле было решено отказаться. В марте 2023 года структура Смольного выдала отрицательное заключение по проекту, что также затормозит возведение объекта.

Местные жители также выступают против строительства спортивного центра рядом с парком Имени Академика Сахарова. Возведение объекта уничтожит зеленую зону в Калининском районе, поэтому они предложили перенести спортивную школу на пересечение проспекта Маршала Блюхера и Лабораторной улицы.