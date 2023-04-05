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Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова

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Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Бывший активист «Волонтерской роты Боевого братства» Василий Соколов рассказал, по какой схеме строилась работа в организации. По словам Соколова, «Волрота» получала гранты, но проекты не реализовывались или проводились при минимальных тратах. Сами мероприятия были далеки от истинных патриотических целей. Например, на «Вахте памяти» под Ржевом, со слов Соколова, «Волонтерская рота» отрабатывала перекрытие трасс, сожжение чучел и штурм административных зданий.

Подобные проблемы нашлись и в Северной столице. Также по мнению Соколова, руководитель местного подразделения «Волонтерской роты» Григорий Малышев выплачивает зарплату сотрудникам «по настроению».

«Зарплату Гриша платит, когда захочет, это зависит, по его словам, от того какое сегодня у него настроение», – заявил активист.

При этом финансами «Волонтерскую роту» обеспечивает Смольный. В 2022 году бюджет города опустел на 124 млн рублей. Сумму распределили по 66 грантам для реализации ряда проектов. Так, Комитет по молодежной политике выдал московской организации 4,7 млн рублей на реализацию «Школы патриотизма» в Петербурге. Примечательно, что исполнителем всех проектов стал петербургский филиал.

 

На официальных ресурсах правительства Петербурга нет упоминаний об этом проекте. В соцсети «ВКонтакте» есть лишь сообщество, связанное с событием. В группе выложен отчет, что «Школа патриотизма» якобы смогла привлечь более 1000 участников за полгода и провела две «Вахты памяти». За все время реализации проекта было опубликовано 12 постов, а на фотографиях мелькали одни и те же 20-30 человек. По данным AntiDogs, половину участников интернет-сообщества составили боты.

 

Выходит, Смольный выделил более 4 млн рублей на такой сомнительный проект: фейковая группа, ложный отчет и невыполненные обязательства. Комитет по молодежной политике Петербурга также выделил более 5 млн рублей на другие гранты для «Волонтерской роты». «Центр проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий «Дело техники» получил эту сумму на реализацию.

Директором «Дела техники» выступал Серафим Иванов, который был соучредителем московского отдела «Волонтерской роты». Проекты «Эко-десант» и «Важен каждый» прошли по схеме «Школы патриотизма».

 

Результат проведения проектов вызывает множество вопросов. По этой причине можно утверждать, что их главной целью было получение 10 миллионов рублей из бюджета города на Неве. При этом Смольный никак не отреагировал на эти факты. Вероятно, между сторонами было заключено взаимовыгодное сотрудничество.

Стоит упомянуть и деятельность Фонда «Победа». Губернатор Петербурга Александр Беглов выбрал эту организацию для проведения работ по восстановлению Мариуполя. Однако в ходе проверки соцсетей выяснилось, что почти 70% участников группы во «ВКонтакте» были ботами.

Не стоит исключать тот факт, что Смольный и подразделения «Волонтерской роты» тесно связаны общей целью. Однако Беглов не будет искать нарушения в присвоении выданных грантов, так как он может указать на свою причастность к этому.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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