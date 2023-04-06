Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

Обдусмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних погибли по этим причинам. При этом растет и количество наркозависимых детей и случаев жестокости по отношению к ним. При этом в Смольном остаются равнодушными к важнейшим проблемам будущего Петербурга.

На заседании ЗакСа уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина отметила, что ситуация с детскими самоубийствами в городе усугубляется. По ее данным, в 2021 году было зафиксировано 219 попыток совершения суицида среди несовершеннолетних. В 2022 году это число выросло до 263-х. При этом 30 детей смогли реализовать свои намерения и погибли.

Обдусмен отметила, что необходимо уделять особое внимание детям, защищать их от физического и психологического насилия в семьях. По ее мнению, основное влияние сегодня на неокрепшие умы оказывают соцсети.

СМИ уже сообщали, что количество случаев насилия над детьми в Петербурге за последний год увеличилось втрое. Согласно статистике Митяниной, в 2021 году было зафиксировано 2256 таких случаев, в следующем году их количество превысило 2 тысячи.

Журналисты отмечают, что Петербург – не безопасен для детей не только по этим причинам. В последнее время наблюдается тревожный рост распространения наркотической зависимости среди несовершеннолетних. Так, за прошлый год было зафиксировано 1399 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних употребляющих наркотики или психотропные вещества. На учете при этом состояли более 300 детей по официальным данным. Стоит учитывать, что многие случаи официально не фиксируются, то есть статистика может быть еще серьезнее.

Согласно данным заместителя главного врача Городской наркологической больницы Елены Курковой, лишь за три года статистика детей с диагнозом наркомания выросла на 45%. Отмечается, что ситуация близка к катастрофической.

На этом фоне в Петербурге фиксируется всплеск активности незаконной рекламы запрещенных веществ. Ее можно обнаружить на улицах, во дворах в виде объявлений и граффити, а также вблизи школ и детских садов.

Интересно, что председателем антинаркотической комиссии в городе является губернатор Александр Беглов. Однако Смольный не уделяет достаточного внимания данной проблеме. На сегодняшний день юных петербкржцев подстерегает множество опасностей. Но самая главная – это равнодушие детскими судьбами со стороны городских властей. Именно это является основным источником роста тревожной статистики случаев детского суицида, наркомании и жестокости.

Напомним, на фоне тревожного роста статистики, смольный сокращает финансирование борьбы с наркотиками. СМИ отмечают, что суммы, выделяемые на эти нужды равноценны стоимости закупок сувениров для чиновников.