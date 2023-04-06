Yandex.RTB

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

Image 16+
Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Обдусмен по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина отметила ухудшение ситуации по детским самоубийствам. За прошедший год 30 несовершеннолетних погибли по этим причинам. При этом растет и количество наркозависимых детей и случаев жестокости по отношению к ним. При этом в Смольном остаются равнодушными к важнейшим проблемам будущего Петербурга.

На заседании ЗакСа уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина отметила, что ситуация с детскими самоубийствами в городе усугубляется. По ее данным, в 2021 году было зафиксировано 219 попыток совершения суицида среди несовершеннолетних. В 2022 году это число выросло до 263-х. При этом 30 детей смогли реализовать свои намерения и погибли.

Обдусмен отметила, что необходимо уделять особое внимание детям, защищать их от физического и психологического насилия в семьях. По ее мнению, основное влияние сегодня на неокрепшие умы оказывают соцсети.

СМИ уже сообщали, что количество случаев насилия над детьми в Петербурге за последний год увеличилось втрое. Согласно статистике Митяниной, в 2021 году было зафиксировано 2256 таких случаев, в следующем году их количество превысило 2 тысячи.

Журналисты отмечают, что Петербург – не безопасен для детей не только по этим причинам. В последнее время наблюдается тревожный рост распространения наркотической зависимости среди несовершеннолетних. Так, за прошлый год было зафиксировано 1399 протоколов об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних употребляющих наркотики или психотропные вещества. На учете при этом состояли более 300 детей по официальным данным. Стоит учитывать, что многие случаи официально не фиксируются, то есть статистика может быть еще серьезнее.

Согласно данным заместителя главного врача Городской наркологической больницы Елены Курковой, лишь за три года статистика детей с диагнозом наркомания выросла на 45%. Отмечается, что ситуация близка к катастрофической. 

На этом фоне в Петербурге фиксируется всплеск активности незаконной рекламы запрещенных веществ. Ее можно обнаружить на улицах, во дворах в виде объявлений и граффити, а также вблизи школ и детских садов.

Интересно, что председателем антинаркотической комиссии в городе является губернатор Александр Беглов. Однако Смольный не уделяет достаточного внимания данной проблеме. На сегодняшний день юных петербкржцев подстерегает множество опасностей. Но самая главная – это равнодушие детскими судьбами со стороны городских властей. Именно это является основным источником роста тревожной статистики случаев детского суицида, наркомании и жестокости.  

Напомним, на фоне тревожного роста статистики, смольный сокращает финансирование борьбы с наркотиками. СМИ отмечают, что суммы, выделяемые на эти нужды равноценны стоимости закупок сувениров для чиновников.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

Сегодня, 08:31

Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова

Вчера, 18:03

Смольный тормозит строительство спортивного центра рядом с парком Им. Академика Сахарова

3-04-2023, 19:04

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается выпадение снега

3-04-2023, 14:28

«Метрострой Северной столицы» рискует провалить конкурс на проектирование зеленой ветки

2-04-2023, 16:29

Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

30-03-2023, 17:44

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

29-03-2023, 17:18

В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

28-03-2023, 14:23

Бизнесу не хватает поддержки? В центре Петербурга сократилось количество новых торговых точек

27-03-2023, 17:04

Уход из Петербурга шести IT-компаний обойдется городу в 4 миллиарда рублей

24-03-2023, 18:01

Новый туристический сезон в Петербурге может оказаться провальным

23-03-2023, 08:31

Мусор и грязная вода: петербуржцы назвали самые острые экологические проблемы города

21-03-2023, 14:52

Заявление Беглова на Форуме труда о низком уровне безработицы противоречит мнению горожан

20-03-2023, 14:50

СКА-Арена – памятник коррупции правления Беглова

18-03-2023, 12:58

Научатся откаты получать? Петербуржцы высмеяли инициативу Беглова о допобразовании чиновников на 31 млн рублей

17-03-2023, 16:44

Рост продолжительности жизни петербуржцев не перекроет естественной и миграционной убыли населения

16-03-2023, 15:43

Нейросеть ChatGPT рассказала, почему петербуржцы не любят Беглова

15-03-2023, 14:24

В Смольном признали нарушения при уборке снега при каждой пятой проверке

14-03-2023, 12:37

Проблемы с доступом к наличной оплате парковки в Петербурге будут решать в судебном порядке

10-03-2023, 11:36

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о новом портрете пациентов с коронавирусом COVID-19

7-03-2023, 10:03

Неадекватная девушка из Нижнего Тагила повредила более 11 автомобилей
  • 3-04-2023, 21:38

Неадекватная девушка из Нижнего Тагила повредила более 11 автомобилей

В Нижнем Тагиле произошло ЧП. Неизвестная девушка повредила более 11 автомобилей, которые были припаркованы возле дома по Ленинградскому проспекту,

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека
  • Сегодня, 10:41

74.RU: Перечислены восемь продуктов, из-за которых увеличивается живот у человека

Диетологи заявили, что есть группа продуктов и их неудачное сочетание, из-за которого у человека может увеличится живот из-за вздутия. Это не может

Врач из Белгорода Тимофеева разъяснила, из-за чего депутаты хотят запретить вейпы в РФ
  • Вчера, 21:00

Врач из Белгорода Тимофеева разъяснила, из-за чего депутаты хотят запретить вейпы в РФ

В РФ могут запретить вейпы. В январе в Госдуме объявили о создании комитета, который займется разработкой законопроекта о полном запрете электронных

Илья Резник отметил юбилей и проинформировал об общении с Народной артисткой Аллой Пугачевой
  • 3-04-2023, 18:25

Илья Резник отметил юбилей и проинформировал об общении с Народной артисткой Аллой Пугачевой

Илья Резник отмечает свой очередной юбилей. Прославленному поэту-песеннику исполняется 85 лет. К юбилейному шоу он подошел во всеоружии. Поэт вышел

StarHit: Певица ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина не может встать после ампутации
  • 4-04-2023, 19:49

StarHit: Певица ВИА «Веселые ребята» Людмила Барыкина не может встать после ампутации

Немногие помнят выступление Людмилы Барыкиной, зато голос артистки знают миллионы. Она заменила Аллу Пугачеву в ВИА «Веселые ребята», исполнив

28-летняя Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали под Петербург из-за проблем со здоровьем
  • 3-04-2023, 20:48

28-летняя Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали под Петербург из-за проблем со здоровьем

Последние несколько месяцев ходят тревожные слухи о плохом самочувствии Елизаветы Арзамасовой. Из-за этого 28-летняя актриса была вынуждена

Интересная информация
В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след
  • 3-04-2023, 21:48

В деле об убийстве в Петербурге военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след

В деле о смерти в результате теракта в Петербурге блогера и военкора Владлена Татарского был обнаружен брянский след. Как сообщается, предполагаемая

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов
  • 4-04-2023, 18:58

Пожелавший пораньше уйти домой работник атомной подлодки нанес ущерб на 720 млн долларов

В Соединенных Штатах работник атомной подлодки пожелал раньше положенного времени отправиться домой, в результате нанес ущерб на приличную сумму.

Как курение электронных сигарет влияет на здоровье подростков
  • 4-04-2023, 13:22

Как курение электронных сигарет влияет на здоровье подростков

Главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева рассказала, как электронные сигареты влияют на здоровье подростков. По

Военкор Котенок сообщил о небольшом отступлении ВС РФ от поселка Победа под Марьинкой
  • 4-04-2023, 10:13

Военкор Котенок сообщил о небольшом отступлении ВС РФ от поселка Победа под Марьинкой

Последние новости из Марьинского направления фронта по состоянию на утро вторника, 4 апреля, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. В своем