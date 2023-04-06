Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике

Новые квартиры получили 24 семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. По его словам, этого удалось достичь благодаря губернатору Петербурга Александру Беглова. Заявления чиновника противоречат суровой статистике, согласно которой при текущих темпах расселения, всех очередников не удастся обеспечить жильем даже за 100 лет.

Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий предоставил все необходимые документы для получения новых квартир 24 семьями-очередниками. В их числе многодетные, ветераны боевых действий и сироты.

«Продолжаем целенаправленную работу по улучшению жилищных условий горожан. Благодаря усилиям губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова город совершил настоящий прорыв в реализации жилищных механизмов, троекратно увеличив финансирование программ с 2021 года» — рассказал Повелий.

Заявление чиновника о «настоящем прорыве» противоречит статистике, опубликованной недавно журналистами. Только для того, чтобы расселить все «коммуналки» в городе Смольному потребуется более 100 лет. Журналисты отмечают крайне низкие темпы реализации этой программы. Аналогичная ситуация сложилась с очередниками из числа многодетных. Семьям придется ждать порядка 20 лет для получения заветных ключей.

При этом губернатор Беглов заявлял об увеличении финансирования в текущем году на улучшение жилищных условий для очередников до 19,5 млрд рублей в том числе благодаря рекордному достижению триллиона рублей в городской бюджет. Однако при этом градоначальник не учел дефицит, с которым Петербург входил в новый год. СМИ отмечали, что это не позволит осуществить планы Смольного.

К тому же чиновников из аппарата Беглова не раз упрекали в отсутствии комплексных решений по этому вопросу и их слабой заинтересованности в его решении. При этом многие очередники относятся к категории пожилых людей, у которых нет «запаса» здоровья на 20 лет вперед. Они естественным образом «выбывают» из списков, что помогает поддерживать неприглядную статистику Смольному.

Стоит отметить и сомнительные схемы, которые используются при покупке социального жилья в Петербурге. Журналисты выяснили, что стоимость квартир от застройщиков для города серьезно превышает среднерыночную. Таким образом «не в обиде» остаются и девелоперы, получающие сверхприбыль, а сами чиновники, которые могут иметь свой личный интерес в этой истории.

Ранее стало известно, что лидером по тендерам на обеспечение города соцжильем стала компания «Группа ЛСР». С начала года она смогли получить порядка 30 контрактов на общую сумму в 1,2 млрд рублей. Интересно, что по информации СМИ ее связывают с представителями так называемой «курортной мафии» под началом Беглова.