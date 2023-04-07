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Незаконную застройку у Опочининского сада Петербурга взяли на контроль в СК

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Незаконную застройку у Опочининского сада Петербурга взяли на контроль в СК
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

СК РФ по Петербургу начал проверку информации о незаконной застройке земельного участка у Опочининского сада. Гостиница строится на пересечении Большого проспекта Васильевского острова и Наличной улицы. Местные жители требуют остановить работы, так как участок был переведен в рекреационную зону.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о проводимой проверке. Конфликт с ООО «Эллин» начался с 2000-х годов, когда сквер на площади Морской славы исключили из состава ЗНОП. Местные жители считают, что это было сделано для легализации строительства на этом участке. В 2004-2005 годах компания возвела там кафе-бистро, но его не открыли. По словам активистов, в 2009 году «Эллин» перечислила в бюджет Петербурга на развитие города около 60 тысяч долларов и отремонтировала площадку детского сада на Гаванской улице.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу указанные обстоятельства устанавливаются в рамках организованной процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Петербурге проблема застроек непредназначенных для этого территорий носит системный характер. Одним из наиболее резонансных случаев сегодня является передача участка земли в зоне охраны культурного наследия «Белой горы» в Сестрорецке. Градозащитница Анна Шушпанова отмечала, что в данном случае правоохранительным органам стоит изучить деятельность губернатора Александра Беглова. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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