Политолог Аркатов не исключил политической сделки между Бегловым и либералами в парламенте Петербурга

Политолог Иван Аркатов прокомментировал ситуацию с уничтожением отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в городском парламенте и о возможных планах губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по реализации собственного проекта, объединяющего противников спецоперации на Украине и различных либералов. По словам эксперта, в происходящих событиях прослеживаются коммерческие интересы ряда представителей Законодательного собрания, фактически заключивших сделку с градоначальником.

«Это больше похоже на политическую сделку руководства «Справедливой России» и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Видимо, был какой-то коммерческий интерес. Ситуация складывается откровенно странной и некрасивой. Люди точно голосовали не за это. Под флагами «Справедливой России» в итоге оказывается группа прозападных либералов», — высказался политолог.

Кроме того, Аркатов отметил, что реакция бизнесмена Евгения Пригожина на фоне действий Беглова и ставшей его фаворитом вице-спикера Заксобрания Петербурга Марины Шишкиной, имеющей откровенно либеральные взгляды, является полностью обоснованной.

«Замечания и, мягко говоря, негодование Евгения Пригожина верны. Их можно понять. В этом необходимо разобраться. Беглов должен более адекватно относиться к происходящему. И не пользоваться сиюминутной ситуацией. Должны быть ответы. Надеюсь, губернатор Петербурга ответит в питерском ЗакСе, по какой причине он такое допустил», — резюмировал Иван Аркатов.

СМИ сообщали, что Александр Беглов всячески дистанцируется от федерального центра в вопросе продвижения в стране патриотической повестки. Отмечалось, что Марина Шишкина намерена покинуть пост вице-спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и может возглавить новый проект петербургского губернатора, который объединит «навальнистов», «яблочеников» и прочих либералов, не поддерживающих государственный курс.

Напомним, глава ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин назвал «форменным беспределом» события, происходящие в петербургском парламенте. По его словам, губернатор Беглов создает новую политическую реальность в стране, и это опаснейший прецедент», что не только дискредитирует политическую систему, но и выборы в целом.