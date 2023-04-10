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Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

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Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В 2021 году в Санкт-Петербурге пообещали построить «уникальный для России» автопарк электробусов. Однако амбициозная идея «забуксовала» уже на этапе разработки, так как подрядчик транспортного блока Смольного на протяжении года не может представить готовый проект.

После прихода Кирилла Полякова на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга транспортные проблемы в городе усугубились. Реализация идеи платной парковки и накопление ошибок транспортной реформы вызывает закономерное раздражение жителей. Однако проблемы затронули также крупные инфраструктурные проекты, такие как парк электробусов в промзоне «Ржевка». Медленная реализация строительства по вине транспортного блока Смольного может привести к его существенному удорожанию.

Изначально планировалось, что новый автопарк с ночной зарядкой на 400 электробусов будет готов к 2023 году. Амбициозный проект в правительстве города называли «уникальным» и обещали учесть опыт других стран. Открытие автопарка должно было решить вопрос транспортного обслуживания Красногвардейского, Выборгского, Приморского и других районов. Инициативу активно поддерживал губернатор Александр Беглов.

Проект автопарка должны были предоставить до 25 апреля 2022 года. Однако компания-проектировщик АО «Эн-Системс» не смогла выполнить договор в срок, и дату сдвинули на полгода, до 20 декабря 2022 года. В конце января 2023 года со стороны заказчика проекта, СПб ГУП «Пассажиравтотранс», поступила очередная претензия о неисполнении контракта, а это значит, что за год проект так и не появился.

Срыв сроков подтверждает также знакомый с ситуацией сотрудник транспортного блока Смольного. Наш собеседник сообщил, что строительство объекта закончится не ранее 2025 года. Как отметил инсайдер, город намерен выделить средства в рамках адресно-инвестиционной программы в 2023-2025 годах, а общая сумма строительства, известная на текущий момент, составит почти 1,9 млрд рублей.

При этом затраты на строительство продолжают расти. Только за январь 2023 года цена на стройматериалы в России поднялась на 2%, а за предыдущие полгода – на 5%. Еще больше выросла стоимость строительных работ: за январь на 9%, за полугодие – на 8%. Таким образом, неспособность транспортного блока Кирилла Полякова проконтролировать работу своих подрядчиков уже привела к удорожанию проекта, и не исключено, что цена продолжит расти.

Ранее эксперты неоднократно указывали на неэффективность управления Санкт-Петербургом. Затягивание бюрократических процессов, нецелесообразное использование денежных средств и отсутствие политической воли затягивают реализацию инфраструктурных проектов и тормозят развитие города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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