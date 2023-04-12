В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у четырех положительный анализ на боррелиоз. Этой информацией поделились в среду в комздраве города на Неве. Там же в очередной раз сообщили гражданам, как действовать в случае укуса клеща.

Так, человек может снять его сам, однако при этом следует придерживаться ряда правил. Согласно информации специалистов, вытаскивать клеща необходимо вместе с головкой. Также отмечается, что надавливать на тельце ни в коем случае нельзя. Кроме того, не нужно поливать его спиртом или маслом, ведь если это сделать, клещ начнет задыхаться, что способствует росту риска инфицирования.

Специалисты подчеркнули, что клеща, в банке или присосавшегося, можно доставить в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Причем медики в обязательном порядке осмотрят и укушенного. В комздраве Северной столицы напомнили, что защиту от заражения обеспечивает вакцинация.