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В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

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В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у четырех положительный анализ на боррелиоз. Этой информацией поделились в среду в комздраве города на Неве. Там же в очередной раз сообщили гражданам, как действовать в случае укуса клеща.

Так, человек может снять его сам, однако при этом следует придерживаться ряда правил. Согласно информации специалистов, вытаскивать клеща необходимо вместе с головкой. Также отмечается, что надавливать на тельце ни в коем случае нельзя. Кроме того, не нужно поливать его спиртом или маслом, ведь если это сделать, клещ начнет задыхаться, что способствует росту риска инфицирования.

Специалисты подчеркнули, что клеща, в банке или присосавшегося, можно доставить в травмпункт или поликлинику больницы им. Боткина на Пискаревском. Причем медики в обязательном порядке осмотрят и укушенного. В комздраве Северной столицы напомнили, что защиту от заражения обеспечивает вакцинация.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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