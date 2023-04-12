Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

Правительство Санкт-Петербурга получит право утверждать часть расходов бюджета в обход Законодательного собрания. Соответствующую инициативу поддержали депутаты петербургского парламента. Не исключено, что это может стать очередным коррупционным инструментом, как это ранее произошло с так называемой «депутатской поправкой».

Законодательное собрание Петербурга правит закон о бюджетном процессе. Смольный получит право в обход парламента формировать часть расходов бюджета. Инициативу в ходе заседания 12 апреля поддержал 31 депутат, трое воздержались и семеро высказались против.

Заместитель главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский не поддержал инициативу, высказав по поводу нее серьезные опасения.

«Если раньше правительство исполняло бюджет, утвержденный Законодательным собранием, то теперь оно само будет еще и формировать его часть. Причем любую — как угодно большую. Без всякого участия парламента, подчеркиваю. В том числе, называя это «госпрограммами», которые принимает правительство, или ссылаясь на «соглашения о межрегиональном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры» (которые также подписывает правительство)», — заявил Вишневский.

Стоит отметить, что случаи, когда парламентарии могли по-своему усмотрению распоряжаться частью средств из городского бюджета, уже встречались в рамках так называемой «депутатской поправки», которая прославилась как инструмент для «обогащения» некоторых депутатов ЗакСа. Так, в частности, парламентарии могли распределять 2% от городского бюджета на свои нужды, включая отправку денег некоммерческим организациям (НКО). В конечном итоге, как писали СМИ, они могли забирать «свою» часть из этих средств.

Теперь инструмент, когда один из органов может без согласования с кем-либо изменять городской бюджет, перешел в руки Смольного.

Вместе с тем нельзя не отметить продолжающуюся «узурпацию» власти Смольным и последовательное «обрезание» полномочий законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Так, например, помимо передачи полномочий Смольному по утверждению расходов бюджета совсем недавно депутаты отказались от права регулирования порядка согласования архитектурно-градостроительного облика или права согласовывать вице-губернаторов.

Результатом таких решений петербургских депутатов стала полная лояльность депутатского корпуса к Смольному. Члены парламента продолжают принимать любые законопроекты, предложенные губернатор Александром Бегловым, какими бы невыгодными горожанам они не были.