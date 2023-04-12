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Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

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Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской. Администрация Петербурга сделала это спустя год после заключения договора. «Мегалайн» попытался взыскать с города 92 млн рублей, потраченных на реализацию проекта развития Горской.

В 2021 году в ходе ПМЭФ Смольный и «Мегалайн» подписали соглашение о намерениях по реализации проекта развития бывшей промзоны Горская. Компания планировала разместить на территории Горской IT-кластер для развития высокотехнологичных направлений и искусственного интеллекта. На территории планировалось создание общедоступной набережной, велодорожек, обустройство городской среды.

Через год Смольный совершил беспрецедентный шаг, выйдя из соглашения с «Мегалайном», и уже на ПМЭФ-2022 заключил подписал документ по развитию Горской с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Глава «Мегалайна» заявил, что губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного и не планировали строить IT-кластер на территории Горской, и отказались работать с открытым и честным бизнесом. СМИ неоднократно сообщали, что на месте Горской появится элитный закрытый клуб для Беглова и чиновников города.

Решение Смольного вызвало соответствующую реакцию со стороны инвесторов. Чиновники Петербурга и губернатор Беглов заняли деструктивную позицию по отношению к бизнесу, что позже обернулось новыми сорванными проектами. Например, на ПМЭФ-2022 было заключено крупное инвестиционное соглашение с компании GloraX по развитию «серого пояса» Петербурга в рамках КРТ. Вице-губернатор Николай Линченко и глава GloraX заключили контракт на более чем 73 млрд рублей, но спустя несколько месяцев GloraX объявил о приостановке проекта на неопределенный срок, отметив, что заключенные на форуме соглашения со Смольным носят рамочный и декларативный характер, и не несут никакой юридической силы. 

Суд фактически подтвердил это фразой из решения — «длительное взаимодействие само по себе не свидетельствует о намерении заключить договор». Итоги разбирательства в очередной раз показали, что все заключенные соглашения Смольного в рамках ПМЭФ с бизнесом не более, чем пиар-акция губернатора Беглова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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