Yandex.RTB

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

Image 16+
Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова
Санкт-Петербург
Максим Шугалей

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Шугалей направил официальное обращение генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой проверить ситуацию в Петербурге, которая сложилась в связи с антироссийской позицией губернатора Александра Беглова. Соответствующую информацию социолог опубликовал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге слоилась критическая ситуация, связанная с антироссийской позицией Губернатора города, при этом информация является открыто и широко освещалась в средствах массовой информации», — сообщил Шугалей.

Глава ФЗНЦ подчеркивает, что в Санкт-Петербурге до сих пор обладают мандатами депутаты, которые публично поддержали призывы обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене после начала проведения Специальной военной операции. Также Шугалей указал, что в Петербурге процветает коррупция, кумовство, семейственность и потворство азербайджанской диаспоре.

«Как патриот своей Родины и своего города прошу Вас взять ситуацию на личный контроль, провести проверку по вышеуказанным фактам, а также иным материалам, подробно освещенным средствами массовой информации и имеющимися в открытых источниках, а в случае установления нарушений привлечь виновных лиц к ответственности», — указано в обращении Шугалея.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин попросил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и парламентариев принять законопроект, предусматривающий возможность досрочного прекращения полномочий глав регионов. Обращение было связано с тем, что Пригожин недоволен результатами работы Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

Сегодня, 14:09

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток 13 апреля устроил стрельбу в школе

Вчера, 14:38

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

12-04-2023, 23:13

Депутатская поправка 2.0: Смольный взял под контроль утверждение расходов бюджета в обход ЗакСа

12-04-2023, 17:35

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

12-04-2023, 12:32

Реализация современного парка электробусов в Петербурге «забуксовала» на этапе проектировки

10-04-2023, 16:55

В Василеостровском районе в квартире у 33-летнего маляра обнаружили 3 кг взрывчатки, винтовку и наркотики

8-04-2023, 18:38

Политолог Аркатов не исключил политической сделки между Бегловым и либералами в парламенте Петербурга

7-04-2023, 21:41

Незаконную застройку у Опочининского сада Петербурга взяли на контроль в СК

7-04-2023, 11:50

В Санкт-Петербурге госпитализировали попавшего под троллейбус на самокате 14-летнего подростка

6-04-2023, 21:13

Заявления Повелия об обеспечении петербуржцев соцжильем противоречат статистике

6-04-2023, 18:10

Насилие, наркомания, суицид: Петербург стал небезопасным для детей

6-04-2023, 08:31

Смольный в обмен на гранты использовал «Волонтёрскую роту» для накрутки ботов в проектах Беглова

5-04-2023, 18:03

Смольный тормозит строительство спортивного центра рядом с парком Им. Академика Сахарова

3-04-2023, 19:04

В Санкт-Петербурге по прогнозу синоптиков ожидается выпадение снега

3-04-2023, 14:28

«Метрострой Северной столицы» рискует провалить конкурс на проектирование зеленой ветки

2-04-2023, 16:29

Петербуржцы хотят видеть Беглова на прямых линиях с горожанами вместо его «замов»

30-03-2023, 17:44

Смольный рассчитывает заработать 1,5 млрд на петербуржцах с «лишними» квартирами

29-03-2023, 17:18

В Петербурге депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для газификации жилья

28-03-2023, 14:23

Бизнесу не хватает поддержки? В центре Петербурга сократилось количество новых торговых точек

27-03-2023, 17:04

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев
  • Вчера, 20:39

Флаг США упал на землю под гимн России и бурные аплодисменты иностранцев

Поразительный конфуз произошел на теннисном турнире во время церемонии награждения. Забавный случай имел место после матча между Сереной Уильямс

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников
  • 11-04-2023, 20:23

Маргарита Симоньян встревожена возможностью применения Украиной роев беспилотников

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сегодня, 11 апреля, высказалась об ожидаемом контрнаступлении украинской армии. Она

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом
  • 12-04-2023, 23:13

В больницу Боткина доставили первых в сезоне клещей, 20% из них заражены боррелиозом

С начала текущего года в инфекционную больницу имени Боткина было доставлено для исследований двадцать клещей. Выяснилось, что из этого количества у

Виталий Бородин написал заявление в Роскомнадзор на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина
  • Сегодня, 12:57

Виталий Бородин написал заявление в Роскомнадзор на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина

Виталий Бородин написал заявление Роскомнадзор на ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина за оскорбительное слово в прямом эфире (обычно подобными

Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»
  • 11-04-2023, 20:09

Неузнаваемую Заворотнюк сняли на фото в публичном месте: «Глаз не видно, рот кривой»

Семья Анастасии Заворотнюк сейчас переживает непростые времена. Онкобольная актриса проходит лечение от рака мозга. Муж звезды Петр Чернышев много

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге
  • Вчера, 18:22

E1.RU: Полуголые девушки показали дерзкий дэнс-спектакль «Грани любви» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошло дерзкое танцевальное шоу «Грань любви», которое оставило у всех яркие впечатления. Его организаторами стали Екатерина Дерябина

Интересная информация
Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации
  • 12-04-2023, 14:18

Gazeta: Матеуш Моравецкий назвал США и Польшу двумя полюсами западной цивилизации

Польша на сегодняшний день представляет собой лидера Новой Европы, а Старая Европа проиграла. Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»
  • 12-04-2023, 13:38

Эксперт Сивков заявил, что старые советские танки Т-55, которые Россия гонит на фронт, ничуть не хуже «Леопардов»

Военный эксперт Константин Сивков берется утверждать, что старые советские танки Т-54, которые Россия начала отправлять на фронт, по характеристикам

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской
  • 12-04-2023, 12:32

Суд встал на сторону Смольного в скандальном соглашении по Горской

В апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы компании «Мегалайн» на односторонний выход Смольного из соглашения по развитию промзоны Горской.

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах
  • Вчера, 17:52

Столовая на колёсах: пассажирам пообещали низкие цены в новых вагонах

В поездах дальнего следования скоро появятся вагоны-столовые. Новинка войдет в состав поезда «Таврия» частного железнодорожного перевозчика «Гранд