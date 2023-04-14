Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Шугалей направил официальное обращение генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой проверить ситуацию в Петербурге, которая сложилась в связи с антироссийской позицией губернатора Александра Беглова. Соответствующую информацию социолог опубликовал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в Санкт-Петербурге слоилась критическая ситуация, связанная с антироссийской позицией Губернатора города, при этом информация является открыто и широко освещалась в средствах массовой информации», — сообщил Шугалей.

Глава ФЗНЦ подчеркивает, что в Санкт-Петербурге до сих пор обладают мандатами депутаты, которые публично поддержали призывы обвинить президента России Владимира Путина в государственной измене после начала проведения Специальной военной операции. Также Шугалей указал, что в Петербурге процветает коррупция, кумовство, семейственность и потворство азербайджанской диаспоре.

«Как патриот своей Родины и своего города прошу Вас взять ситуацию на личный контроль, провести проверку по вышеуказанным фактам, а также иным материалам, подробно освещенным средствами массовой информации и имеющимися в открытых источниках, а в случае установления нарушений привлечь виновных лиц к ответственности», — указано в обращении Шугалея.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин попросил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и парламентариев принять законопроект, предусматривающий возможность досрочного прекращения полномочий глав регионов. Обращение было связано с тем, что Пригожин недоволен результатами работы Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга.