Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о выступлении петербургского губернатора Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне украинского флага. По его словам, это и есть то самое «глубинное государство», о котором он вчера рассказывал.

«Одни погибают для того, чтобы сорвать этот флаг, а другие, топчась по их телам и плюя им в закрытые глаза, вешают его и прославляют», — объяснил предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин назвал «глубинным государством» сообщество окологосударственных элит, действующих независимо от федеральных властей и отрабатывающих собственную повестку.